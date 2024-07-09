الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بطاقة 3.5 مليون حاوية، أعمال تنفيذ مشروع محطة "تحيا مصر1" بميناء دمياط (فيديو)

محطة حاويات تحيا
محطة حاويات تحيا مصر1،فيتو 
ads

 استعرضت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية الأعمال التنفيذية لمشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%.

مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط

 يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة  الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتصل  الطاقة الاستيعابية  للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا.

 

أهمية مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط

 المشروع سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي. 

 

txt

مواعيد وأسعار قطارات التالجو الفاخرة على خطوط الوجه البحري والصعيد

txt

أبرزها ترشيد الواردات والتصديق الفوري لتشغيل المصانع.. مخطط كامل الوزير لتطوير قطاع الصناعة.. زيادة أيام العمل التنمية بالصناعية إلى 6 أيام أسبوعيا، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحيا مصر1 محطة حاويات تحيا مصر1 وزارة النقل وزير النقل كامل الوزير تطوير كافة الموانئ المصرية الموانئ المصرية تجارة الترانزيت

مواد متعلقة

مواعيد وأسعار قطارات التالجو الفاخرة على خطوط الوجه البحري والصعيد

النقل تكشف أهمية مشروع كوبري السيل أعلى مزلقان السكة الحديد بأسوان

ننشر مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم على خطوط القاهرة أسوان والعكس

السكك الحديدية تكشف عن أعمال تطوير محطة قطارات ناصر في بني سويف (فيديو)

أهم عمل هندسي، تصوير جوي لأعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط البحري

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

بعد استقالة مجلس وليد دعبس، من هو رئيس مجلس مودرن سبورت الحالي؟

درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل بالمحافظات

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

أخبار الأهلي، عودة كهربا وتاو أمام بيراميدز وتجديد عقد معلول

منوعات

المزيد

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في السوق

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية