بطاقة 3.5 مليون حاوية، أعمال تنفيذ مشروع محطة "تحيا مصر1" بميناء دمياط (فيديو)

استعرضت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية الأعمال التنفيذية لمشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%.

مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا.

أهمية مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط

المشروع سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.