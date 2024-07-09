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وفد الأعلى للجامعات يتفقد استعدادات تفعيل برامج اللغات ببني سويف الأهلية

لجنة قطاع الآداب
لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات تزور بني سويف

 استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك للوقوف على الموارد المادية والبشرية لتفعيل برامج اللغة الإنجليزية والفرنسية والصينية والألمانية والروسية بجامعة بني سويف الأهلية.

 

لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات تزور بني سويف

 وضمت اللجنة الدكتور محمد السبعاوي عميد كلية الآداب جامعة المنيا السابق ورئيسًا للجنة، والدكتورة مني إدوار عميد كلية الآداب جامعة الإسماعيلية السابق، والدكتورة منار عبد الرسول عميد كلية الألسن جامعة الفيوم السابق، وذلك بحضور الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن.

 

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة لا تألو جهدًا في إضافة البرامج الجديدة التي تواكب سوق العمل والمطابقة لمعايير الجودة المؤسسية والأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

 

لجنة الاعلى للجامعات تتفقد المعامل والمكتبات داخل بالجامعة الأهلية

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف الوقوف على الإمكانيات البشرية، والمادية من خلال تتفقد عدد من المعامل والمكتبات داخل الجامعة الأهلية وكلية الألسن، فضلًا عن تفقد القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل الإلكترونية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري  للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.

 

 لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة تزور بني سويف

وكانت جامعة بني سويف، استقبلت، أمس الاثنين، لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مكتب التصنيف الدولي، وأعضاء مكتب المشروعات البيئية.

 

وتشكلت اللجنة برئاسة  الدكتور محمد سامي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كلا من الدكتور أحمد عبد المجيد بمعهد الهندسة الصحية البيئة، والمهندس عصام السيد عبد الفتاح مدير إدارة الطاقة الشمسية، والمهندس عطفت محمد فرحان رئيس قطاع شمال الصعيد لشئون البيئة.
 

مسابقة لأفضل جامعة مصرية خضراء وصديقة للبيئة

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن المسابقة تهدف إلى الوصول إلى أفضل جامعة مصرية خضراء من خلال قياس مدى التزام الجامعات المشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المسابقة تعتمد على عدد من المعايير أهمها الحفاظ على البيئة والاستدامة، فضلاُ عن معايير التعلم والبحث العلمي، والبنية التحتية للجامعة، ومعايير الطاقة والتغيير المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه، بالإضافة إلى معايير النقل داخل الجامعة، وجودة البيئة.
 

وأشار الدكتور سامح المراغي، إلى  أن اللجنة أجرت زيارة إلى عدد من المواقع  بحرم الجامعة ومجمعات شرق النيل منها كلية الآداب وعلوم الأرض ومبني رعاية الشباب والمستشفى الجامعي، ومبني الاختبارات الإلكترونية والورش وكلية الفنون التطبيقية وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، ومعهد الليزر ومعهد النباتات الطبية والعطرية ومركز متحدي الإعاقة وكلية الهندسة.

 

 

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