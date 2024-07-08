الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بني سويف تحتل المرتبة 1109 عالميا في تصنيف ليدن الهولندي

جامعة بني سويف، فيتو
جامعة بني سويف، فيتو

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استمرار التميز في جميع التصنيفات الدولية، حيث نجحت الجامعة فى تحقيق المركز 10 محليا والمركز 1109 عالميا بالتصنيف الهولندي CWTS-Leiden لعام 2024م، من بين 1506 جامعات دولية و43 جامعة أفريقية و15 جامعة مصرية.

 

جامعة بني سويف تحقق المركز 10 في العلوم الحيوية الطبية 

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن التصنيف شمل تحقيق المركز 9 في العلوم الفيزيائية والهندسية، والمركز 10 في العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية، والمركز 11 في علوم الحياة وعلوم الأرض.

 

وأشاد رئيس جامعة بني سويف، بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي بما يعكس تقدم الجامعة على كافة التصنيفات الدولية لتقدم منظومة البحث العلمي نظرا لدوره الفعال في المجتمعات الحديثة، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أن التصنيف يعتمد على النشر الدولي في قاعدة بيانات Clarivate ومدى الإشارة إليها وقيمة التعاون الدولي لإنتاجها.

 

البحوث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة بـ جامعة بني سويف، الى أن تميز الجامعة فى التصنيفات الدولية يرجع الى تضافر الجهود بالإضافة الى الادارة الرشيدة، فضلا عن جهد الباحثين في جميع المجالات من حيث عدد البحوث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية وأيضا الاستشهادات النوعية في المجالات المختلفة.

 

 بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة بني سويف

وفي سياق آخر، أعلن رئيس جامعة بني سويف، أمس الأحد، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 بمركز التعلم المدمج بمختلف برامج التجارة ورياض الأطفال والزراعة، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، حيث تنتهي أعمال الامتحانات يوم ٢٤ يوليو الجاري.

 

وأكد رئيس جامعة بني سويف، ضرورة تواجد أستاذ المادة، والتواصل مع منسقي البرامج والتنسيق معهم  لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، وتنظيم القاعات والمدرجات، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاص، طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض، مزودة بكل الإسعافات الطبية.

 

محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد (صور)

إحالة طالب وأسرته للجنايات في واقعة دهس زوجين بتروسيكل ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد (صور)

سكرتير بني سويف يتفقد منظومة العمل بمشروعات الدواجن

إحالة طالب وأسرته للجنايات في واقعة دهس زوجين بتروسيكل ببني سويف

زراعة بني سويف: توريد أكثر من 536 ألف طن بنجر لمصانع السكر

منتخب مراكز شباب بني سويف يتأهل للدور قبل النهائي بدوري كرة القدم

السيطرة على حريق في حشائش الغاب بجوار المنطقة الصناعية ببني سويف

محافظ بني سويف بعد أداء اليمين: سعيد باستمراري بين أبناء المحافظة

عقب تجديد الثقة، محافظ بني سويف: أشكر الرئيس لدعمه اللامحدود لشباب مصر

الأكثر قراءة

شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع البطاطس لـ30 جنيها (فيديو)

تصريحات صادمة لرئيس نادي مودرن سبورت عن أزمة الراحل أحمد رفعت

بعد أحمد رفعت، لاعب جديد يكشف عن تعرضه لضغوط تسببت في مرضه

شبانة: أحمد رفعت كان يعاني من عيب خلقي في القلب، ويجب محاسبة وكيله

بحد أقصى 4 زجاجات، سعر الزيت على بطاقة التموين

طليقة هاني فرحات تكشف سر إخفائها الزواج وطلباتها منه (فيديو)

شريف عبد المنعم: أنصح كهربا بالالتزام خارج وداخل الملعب

مزايا تقدمها مصر للطيران حال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

منوعات

المزيد

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

مواطن سعودي يصاب بالرعب بعد العثور على ضيف غير متوقع في الحمام (فيديو)

موجة حر قياسية تضرب الولايات المتحدة وتحذيرات لملايين السكان

ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

مزايا تقدمها مصر للطيران حال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 7-7- 2024 في ختام التعاملات

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 - 7 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية