جامعة بني سويف تحتل المرتبة 1109 عالميا في تصنيف ليدن الهولندي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استمرار التميز في جميع التصنيفات الدولية، حيث نجحت الجامعة فى تحقيق المركز 10 محليا والمركز 1109 عالميا بالتصنيف الهولندي CWTS-Leiden لعام 2024م، من بين 1506 جامعات دولية و43 جامعة أفريقية و15 جامعة مصرية.

جامعة بني سويف تحقق المركز 10 في العلوم الحيوية الطبية

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن التصنيف شمل تحقيق المركز 9 في العلوم الفيزيائية والهندسية، والمركز 10 في العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية، والمركز 11 في علوم الحياة وعلوم الأرض.

وأشاد رئيس جامعة بني سويف، بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي بما يعكس تقدم الجامعة على كافة التصنيفات الدولية لتقدم منظومة البحث العلمي نظرا لدوره الفعال في المجتمعات الحديثة، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أن التصنيف يعتمد على النشر الدولي في قاعدة بيانات Clarivate ومدى الإشارة إليها وقيمة التعاون الدولي لإنتاجها.

البحوث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة بـ جامعة بني سويف، الى أن تميز الجامعة فى التصنيفات الدولية يرجع الى تضافر الجهود بالإضافة الى الادارة الرشيدة، فضلا عن جهد الباحثين في جميع المجالات من حيث عدد البحوث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية وأيضا الاستشهادات النوعية في المجالات المختلفة.

بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة بني سويف

وفي سياق آخر، أعلن رئيس جامعة بني سويف، أمس الأحد، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 بمركز التعلم المدمج بمختلف برامج التجارة ورياض الأطفال والزراعة، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، حيث تنتهي أعمال الامتحانات يوم ٢٤ يوليو الجاري.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، ضرورة تواجد أستاذ المادة، والتواصل مع منسقي البرامج والتنسيق معهم لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، وتنظيم القاعات والمدرجات، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاص، طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض، مزودة بكل الإسعافات الطبية.