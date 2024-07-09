حملات تفتيشية مكثفة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشرقية

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء يتم التنسيق بين مديري الإدارات التموينية لتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأنشطة التجارية المختلفة لمراجعة تراخيصها والتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى صلاحيتها وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة

المرور على المخابز

فضلًا عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز وكذلك التأكد من سلامة الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

حى ثان الزقازيق

وشن محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق وبحضور أحمد عبد الفتاح نائب رئيس الحي ومسؤولي تراخيص المحلات والشؤون الإقتصادية، وبمعاونة إدارة تموين الزقازيق حملة للتفتيش على رخص المحال التجارية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضه والإلتزام بالأسعار.

الجهاز التنفيذى بحى اول وثان

وقام رئيس حي ثان الزقازيق بالمرور على المخابز المدعمة لمتابعة سير العمل والتأكد من الأوزان والتشديد على تقديم الخبز المدعم للمواطنين طبقًا للمواصفات.هذا وقد توجه يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق بمشاركة الجهاز التنفيذى للتفتيش على المحال التجارية بنطاق الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الاسعار مخفضة بمنشاة ابوعمر

كما قام المحاسب محمد عبد المنعم رمضان رئيس مدينة منشأة أبو عمر بالتنسيق مع مكتب تموين منشأة ابوعمر بشن حملة تموينة على المحال التجارية للوقوف على مدى الإلتزام بالإسعار المقرره وتوافر السلع الضروريه، أشار رئيس المدينة إلى وجود منفذ لبيع السلع الغذائية متواجد أمام مقر ديوان رئاسة المدينه تم تجهيزه من قِبل مجلس المدينة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى أماكن أخرى وذلك تحت إشراف مكتب تموين منشأة ابوعمر.

مركز ومدينة كفر صقر

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر صقر برئاسة المهندس صبحي الهادي رئيس المركز والدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية بكفر صقر والأستاذ عبد الرؤوف سويلم مدير إدارة التموين والدكتور محمد مدير الطب البيطري بكفر صقر، حملة للمرور على المحال التجارية ومحال الملابس والأسواق وجميع منافذ بيع السلع الثابته والمتحركة والشوادر للتأكد من وضع الأسعار على السلع المعروضه ومطابقة المواصفات وتاريخ الصلاحية وعدم التلاعب وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم.

رئيس مركز ومدينة فاقوس

كما قام المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس وبرفقته مسؤلى إدارة التموين والرقابة التموينية بفاقوس ومسؤولى الإدارات المعنية برئاسة المركز بحملة مفاجئة لإحكام الرقابة على محال بيع السلع الغذائية والتأكد من الإلتزام بشروط الترخيص وصلاحية المنتجات الغذائية والإعلان عن الأسعار، كما قام رئيس المركز بالمرور على مطحن فاقوس الملحق به مخبز للإطمئنان على الإلتزام بالأوزان المحددة والتأكد من نظافة أدوات العجين وغيرها من الأدوات المستخدمة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

المحاسب السيد صبحى

فيما قام المحاسب السيد صبحى رئيس مركز ومدينة ههيا بشن حملة بمشاركة مفتشى التموين والصحة، لضبط ومراقبة الأسعار وتم المرور المحال التجارية للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة، وكذلك رفع الإشغالات من كافه الشوارع الرئيسية بالمدينة وتم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الطريق العام وإستغلاله في عرض المنتجات التي تؤدي إلى عرقله حركة المرور.

اشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح

كما قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالمرور والمتابعة على المحلات العامة والمخابز البلدية بحضور مدير إدارة تموين منيا القمح وتم المرور على عدد 12 مخبز لمتابعة سير العمل بهم والإطمئنان على الإلتزام بالأوزان المحددة ومطابقة المواصفات والتأكد من نظافة أدوات العجين المستخدمة في تجهيز الخبز،

التاكد من سلامة جهاز صرف الخبز

وكذلك التأكد من سلامة جهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر نظافة، ومحضر توقف، وعدد 2 محضر نقص وزن، ومحضر تصرف في عدد 2 شيكارة دقيق، وعدد 2 محضر مواصفات.

اعدام اغذية وتحرير 8محاضر بالقرين

كما قام إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بشن حملة من الجهات الرقابية بالقرين بالتنسيق مع الصحة والتموين والمتابعة الميدانية بمجلس المدينة للمرور على المحال الغذائية وأسفر المرور عن تحرير عدد ٨ محاضر جنح صحية منهم ٤ محاضر جنح صحية لعدم إستيفاء إشتراطات النظافة الصحية، وعدد ٤ محاضر لعدم حمل شهادات صحية وتم إعدام ١١٢كجم أغذية مختلفة، و٤٣ لتر مشروبات وعصائر للتغيير في خواصها الطبيعة وستتوالي الحملات اليومية لضبط الأسواق.

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