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نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يفاجئ العيادات بزيارة تفقدية (صور)

نائب المديرللتامين
نائب المديرللتامين الصحى فاجأعيادة الاحراروالسكربالشرقية

أجرى الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع  مرورا مفاجئا  على عيادة الاحرار بالزقازيق لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى المترددين على العيادة.

مرور مفاجئ لنائب مدير فرع التامين الصحى -فيتو

نائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة أبوحماد

التأكد من توافر الأدوية 

وقال أبوهاشم إنه قام بالمرور على جميع اقسام العيادة والصيدلية والتأكد من توافر الأدوية بها مؤكدا تسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمرضى ومعاملتهم معاملة حسنة.

مرور مفاجئ لنائب مدير فرع التامين الصحى -فيتو

الدكتور محمود حامد مدير عيادة الاحرار 

كان فى استقباله الدكتور محمود حامد مدير عيادة الاحرار ومعه  محمد سعد المدير المالى والادارى بالعيادة حيث بحث معهم احتياجهم لتستمر الخدمة الطبية المؤداة على ماهى عليه الان.

مرور مفاجئ لنائب مدير فرع التامين الصحى -فيتو

عيادة السكر بالزقازق 

كما مر  ابو هاشم على عيادة السكر لمتابعة سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبى والعاملين ايضا. 

مرور مفاجئ لنائب مدير فرع التامين الصحى -فيتو

معاملة المرضى معاملة حسنة 

تفقد نائب مدير الفرع  جميع العيادات وباقى الاقسام المختلفة بالعيادة كما اوصى بمعاملة المرضى معاملة حسنة والاستماع لاستفساراتهم والرد عليها.   

اجتماع مجلس تنفيذي التأمين الصحي بالشرقية

مرور مفاجئ لنائب مدير فرع التامين الصحى -فيتو

تسهيل إجراءات تلقى الخدمة الطبية 

 كان فى استقباله بعيادة السكر الدكتورة ايناس حسنى مديرة العيادة وخالد عبد الهادى المدير المال والإداري بالعيادة.

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الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية الدكتور محمد ابوهاشم نائب مدير الفرع عيادة الاحرار عيادة السكر متابعة سير العمل

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