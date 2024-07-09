نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يفاجئ العيادات بزيارة تفقدية (صور)
أجرى الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع مرورا مفاجئا على عيادة الاحرار بالزقازيق لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى المترددين على العيادة.
التأكد من توافر الأدوية
وقال أبوهاشم إنه قام بالمرور على جميع اقسام العيادة والصيدلية والتأكد من توافر الأدوية بها مؤكدا تسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمرضى ومعاملتهم معاملة حسنة.
الدكتور محمود حامد مدير عيادة الاحرار
كان فى استقباله الدكتور محمود حامد مدير عيادة الاحرار ومعه محمد سعد المدير المالى والادارى بالعيادة حيث بحث معهم احتياجهم لتستمر الخدمة الطبية المؤداة على ماهى عليه الان.
عيادة السكر بالزقازق
كما مر ابو هاشم على عيادة السكر لمتابعة سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبى والعاملين ايضا.
معاملة المرضى معاملة حسنة
تفقد نائب مدير الفرع جميع العيادات وباقى الاقسام المختلفة بالعيادة كما اوصى بمعاملة المرضى معاملة حسنة والاستماع لاستفساراتهم والرد عليها.
تسهيل إجراءات تلقى الخدمة الطبية
كان فى استقباله بعيادة السكر الدكتورة ايناس حسنى مديرة العيادة وخالد عبد الهادى المدير المال والإداري بالعيادة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.