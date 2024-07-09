الثلاثاء 09 يوليو 2024
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بمعدل 22302 حالة، مركز الأورام بجامعة المنصورة يحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

أعلن  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء أن مركز الأورام حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.  

مركز الأورام حقق المركز الأول  على مستوى الجمهورية

جاء ذلك طبقا لتقارير معدلات الإنجاز لمراكز الأورام على مستوى الجمهورية، والذي عرض خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

مركز الأورام جامعة المنصورة أعلى معدلات تردد بمعدل 22302 حالة

حيث أظهرت معدلات الإنجاز تصدر مركز الأورام جامعة المنصورة أعلى معدلات تردد بمعدل 22302 حالة، ويليها المعهد القومي للأورام بمعدل 13777.

معدلات التردد على الأشعة 

كما حققت معدلات الأشعة المركز الأول أيضا بمعدل 15957 حالة، يليها المعهد القومي للأورام بمعدل 7395 حالة.

كما بلغت فحوصات الباثولوجي فى مركز الأورام 4744 حالة، يليه المعهد القومي بمعدل 1974.

ومن جانب آخر بلغ معدلات الحالات المكتشفة المصابة بسرطان الثدي أعلى معدلات 3153 حالة، يليها مستشفي الدمرداش بمعدل 885.

وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر على أهمية المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والتي تم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية والتي تقدم مئات الخدمات للسيدات في مصر، وأن الدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية لعب دورًا بالغ الأهمية في نجاحها.
موضحًا هناك العديد من المقومات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، والتنسيق والتكامل بين مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عمل شاملة والتي تشمل زيادة الوعي، والكشف المبكر، والتشخيص، والعلاج وتحقيق الأهداف المنشودة من برنامج المبادرة الرئاسية. 

دور مركز الأورام والأقسام الأخرى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية


وأكد  الدكتور الشعراوى كمال  المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية على دور مركز الأورام والأقسام الأخرى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية والتى تشمل الكشف والعلاج لسرطان الثدي، وهذا يبث الطمأنينة فى نفوس السيدات

يعد مركز الأورام بجامعة المنصورة من المؤسسات الرائدة

حيث يعد مركز الأورام بجامعة المنصورة من المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة لمرضى الأورام في مصر، ومن خلال دوره الفعال في تنفيذ المبادرة الرئاسية "صحة المرأة"، يساهم المركز بشكل كبير في تعزيز صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية وتوفير العلاج المناسب.


ومن جانبه أكد  الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام أن المركز  يعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمؤسسات الصحية الأخرى لتنفيذ استراتيجيات المبادرة الرئاسية على نطاق واسع، يشمل هذا التعاون تبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني لضمان تحقيق أهداف المبادرة، ويقدم خدمات علاجية متكاملة تشمل الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الهرموني ويتم تقديم هذه الخدمات بواسطة فريق طبي متخصص يتمتع بخبرة عالية في مجال علاج الأورام، يتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية لضمان دقة التشخيص وسرعة الإجراءات.


ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، يلعب مركز الأورام بجامعة المنصورة دورًا حيويًا في تحسين صحة المرأة المصرية، وتقديم الرعاية الصحية المتقدمة، ودعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض السرطانية وتحسين جودة الحياة للنساء في مصر.

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