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لطلاب الثانوية العامة، تعرف على برنامج الترجمة الفورية بكلية الآداب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 تأسس برنامج الترجمة الفورية بكلية الآداب جامعة حلوان بموجب القرار الوزاري رقم 1788 الصادر بتاريخ 15 مايو 2018 وقد بدأ تفعيل البرنامج رسميا مع انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي  2018 - 2019.

برنامج الترجمة الفورية بكلية الآداب جامعة حلوان

يسعى البرنامج إلى إعداد خريجين على مستوى عالٍ من الجودة الأكاديمية والبحثية المحققة للمعايير المحلية والإقليمية، من خلال بيئة تعليمية مناسبة تحقق فرص تعليم متميزة لإتقان اللغة الإنجليزية وآدابها وترجمتها إلى اللغة العربية، بما يدعِّم التميز الأكاديمي ويوفر فرصًا مهنية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع وتؤهل الطالب لبرنامج الدراسات العليا.

أهداف برنامج الترجمة الفورية بكلية الآداب جامعة حلوان

يهدف البرنامج إلى تنمية القدرة على تحليل اللغة وفهم الدرجات المختلفة للمعنى، وتعزيز خريجي البرنامج بالمهارات الضرورية المطلوبة؛ لاحتراف الترجمة الفورية والتحريرية لتلبية احتياجات سوق العمل.


هذا بجانب صقل الأسس العلمية والمعرفية لدى الطلاب ثقافيًا ولغويًا وأدبيًا وفنيًا، وفيما يتعلق بمجالات الترجمة الفورية والتحريرية، وتوفير التدريب والتطبيق اللازم للطلاب باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، وتنمية قدرة الطالب على أن يصبح مترجما أكثر فاعلية في المجتمع.

تقديم مقررات دراسية جديدة ومتميزة وغير تقليدية 

ويعد برنامج الترجمة الفورية والتحريرية برنامج بمصروفات يمنح درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها، ويهدف إلى تقديم مقررات دراسية جديدة ومتميزة وغير تقليدية وأكثر ملاءمة لمتطلبات سوق العمل، وذلك في إطار رؤية الكلية ورسالتها، ويتولى التدريس في البرنامج أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة العربية، ممن لهم خبرات قيمة في هذا المجال وسبق لهم تقديم إسهامات نظرية وعملية فيه.
 

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كلية الاداب جامعة حلوان جامعة حلوان برنامج الترجمة الفورية والتحريرية الليسانس في اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية وآدابها الثانوية العامة

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