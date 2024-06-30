انطلاق حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام بالبحيرة

شهد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة اليوم، انطلاق حملة «من بدري أمان» التى يتم تنفيذها لمدة يوم واحد، بدءا من صباح اليوم للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار «100 مليون صحة» وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة برفقة فريق من الوزارة، الدكتور محمد محسن عضو فريق مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتورة ندى السيد عضو فريق دعم مبادرة صحة المرأة بالوزارة، بالمرور على كافة أعمال الحملة والإطمئنان على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بصورة جيدة.



كذلك قام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بلقاء عدد كبير من المواطنين وأجرى معهم حوار حول مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة بالحملة وأهمية المبادرة.

وأثنى الجميع على أعمال الحملة ووجهوا الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإهتمام فخامته بصحة وسلامة المواطنين.

وتهدف الحملة إلى تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق، وتقديم خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام (القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد)، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بمبادرات رئيس الجمهورية لـ(دعم صحة المرأة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد).

وتبدأ الحملة عملها من الساعة (9 صباحًا حتى 5 مساءً) من نفس اليوم، وذلك من خلال 10 أماكن بـ 9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم تنفيذها بمحافظة البحيرة بمركز شباب سنهور بدمنهور.

وجاءت تحت إشراف الدكتورة إيمان عمارة منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية، ومحمد عبد الكريم مدير مركز المعلومات بالمديرية.