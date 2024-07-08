وزير التعليم العالى يكرم جامعة المنصورة لتقدمها 200 مركز بالتصنيف الإنجليزي QS

تسلم الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، شهادة تكريم الجامعة خلال فعاليات تكريم الجامعات المدرجة بالتصنيف الإنجليزي QS للتخصصات الجامعية لعام 2025.

شهادة تكريم الجامعة خلال فعاليات تكريم الجامعات المدرجة بالتصنيف الإنجليزي QS

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و الدكتور عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الباحثين.

جامعة المنصورة تحصل المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية الحكومية



حيث احتلت جامعة المنصورة وفقا لتصنيف QS World university ranking لعام 2025 المركزالرابع على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، والمركز الخامس عشر على مستوى الجامعات الأفريقية متقدمة ٢٠٠ مركزًا عن العام الماضي 2٠24 في الفئة من 951 الي 1000 عالميا بدلا من 1000 الي 1200 وظهرت في 12 تخصصا أكاديميا عالميا، وضمن أحسن 500 جامعة على مستوى العالم في 8 تخصصات أكاديمية، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15559 جامعة على مستوى العالم.

التخصصات التي تشملها

وشملت التخصصات الأساسية 5 قطاعات من العلوم هي: الفنون والعلوم الإنسانية والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإدارة.

تطوير منظومة التعليم العالي

وخلال كلمته بهذه الاحتفالية، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية، والذي كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

بتصنيف QS العالمي

وثمن الدكتور أيمن عاشور جهود الجامعات التي ساهمت في التواجد بتصنيف QS العالمي، مؤكدًا أهمية استمرار الجامعات في تحسين جودة أبحاثها للتواجد في مراكز متقدمة.

ريادة جامعة المنصورة محليا وعربيا وعالميا، وتصدرها للتصنيفات العالمية

وتوجه الدكتور شريف خاطر بالتحية والتقدير لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين على جهودهم المتميزة والمبذولة باستمرار والتي كان لها دور كبير فى ريادة الجامعة محليا وعربيا وعالميا، وتصدرها للتصنيفات العالمية.

الجامعة حققت طفرة في مختلف التصنيفات العالمية،

وأكد أن الجامعة حققت طفرة في مختلف التصنيفات العالمية، موضحًا أن الإستراتيجية التي تبنتها جامعة المنصورة في هذا الصدد كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ، حيث أولت الجامعة اهتمامًا بالغًا بالنشر الدولي في كبريات الدوريات العلمية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والمادي للباحثين.

استراتيجية الجامعة فى الاهتمام بالبحث العلمى

وأعرب الدكتور طارق غلوش عن سعادته بهذا التكريم، والذي يأتي تقديرًا لدور جامعة المنصورة المتميز في تنفيذ استراتيجية الجامعة فى الاهتمام بالبحث العلمى ورفع حوافز النشر الدولى والتحول الرقمى بالعملية التعليمية والبحثية والخدمات بالجامعة وتميزها حتى أصبحت قبلة للطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم.