رئيس جامعة عين شمس يستقبل لجنة الكشف الطبي لتحديد الموقف التجنيدي للطلاب

استقبل محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 العميد أحمد منير أبو طالب نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة والعقيد محمد محمود حسن رئيس قسم تجنيد وتعبئة القاهرة وقائد مكاتب الاتصال العسكري وذلك قبيل عقد اللجنة الطبية للكشف على طلاب جامعة عين شمس من ذوي الاحتياجات الخاصة للوقوف علي الإجراءات التجنيدية الخاصة بهم، من إشراف وتنسيق قطاع شئون التعليم والطلاب.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل لجنة الكشف الطبي لتحديد الموقف التجنيدي لطلاب الجامعة من ذوى الاحتياجات الخاصة

يأتي ذلك فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين جامعة عين شمس وإدارة التجنيد والتعبئة بالقاهرة ( منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة )، وفي ظل رعاية الجامعة المستمرة لأبنائها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الخدمات التي من شأنها تيسير الحياة الجامعية لهم.

الدعم لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وخلال اللقاء وجه محمد ضياء زين العابدين خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية ولإدارة التجنيد والتعبئة ؛ تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة وتعاونهم البناء من أجل تطوير الخدمات المقدمة للطلاب في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير كافة سبل الدعم لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، والتعاون الكبير والمثمر مع جامعة عين شمس في تيسيير هذه الإجراءات لأبنائنا الطلاب من ذوي الهمم وكذلك التسهيل على ذويهم.

مؤكدًا على حرص الجامعة على تعزيز جهود الدولة، وقيادتها السياسية في توفير سبل الدعم اللازمة للطلاب ذوى الإعاقة، وتمكينهم وحماية حقوقهم على نحو يدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

وأشار إلى أن التحديات كبيرة بالجامعات الحكومية فى ظل تعدد الإعاقات من بصرية وسمعية وذهنية وحركية وغيرها، وتهتم جامعة عين شمس بتوفير سبل الراحة للطلاب وذويهم وتسليمهم الشهادات دون عناء أو مجهود مراعاة لما يتحملونه من جهد فى رعاية أبناؤهم.

من جانبه أكد السيد العميد أحمد منير أبو طالب نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة على أن القوات المسلحة تحرص دائمًا على رعاية أبناء الوطن، وأن اللجنة سوف تقدم كافة ما تستطيع لتوفير الكشف الطبي على الطلاب ذوى الهمم مع مراعاة ظروفهم المرضية، وسوف يتم الإنتهاء من شهادات الطلاب فى أقرب وقت ممكن لتوفير سبل الراحة للطلاب ووتيسيرًا على ذويهم.



وقد تم الإتفاق خلال اللقاء على إطلاق مبادرة للكشف الطبى على أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من ذوى الإحتياجات الخاصة لتحديد موقفهم التجنيدى.



وعقب اللقاء توجه رئيس الجامعة والضيوف لمبنى الجمهورية حيث يتم عقد اللجنة الطبية للكشف على طلاب جامعة عين شمس من ذوي الإحتياجات الخاصة من قبل السادة مسؤلى إدارة التجنيد والتعبئة والتى تضم ضباط أطباء متخصصون في مجال العظام والرمد والأنف والاذن والباطنة، ومعاونيهم.

يذكر أن الجامعة قد قامت بحصر أعداد وأسماء الطلاب الذكور من ذوي الإعاقة بجميع الكليات في العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧ وتوصيف نوع الإعاقه تمهيدًا لعرضهم على اللجنة.