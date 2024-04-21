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محافظات

بالأسماء، القائمة المبدئية للمرشحين لعمادة كلية طب بنها

كلية طب بنها، فيتو
كلية طب بنها، فيتو

أعلن الدكتور  ناصر الجيزاوي - رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الطب البشري، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب وهم الدكتور أحمد مصطفى عبدالحميد السيد، الدكتور محمد جودة منتصر، الدكتورمحمد جمال الدين الأشهب، الدكتورة  نرمين عدلي محمود حسن،الدكتور  أشرف الدسوقي الطنطاوي. 

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فتح باب التقدم لعمادة كلية طب بنها 

يذكر أنه سوف يتم فتح باب الطعون على  المرشحين لمدة يوم واحد فقط هو يوم الثلاثاء المقبل  وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا بمكتب رئيس جامعة بنها. 

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فتح باب الترشح لعمادة كلية الطب البشري بجامعة بنها

أعلنت  لجنة اختيار عمداء الكليات برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى - رئيس جامعة بنها عن فتح باب التقدم لعمادة كلية الطب البشري، في مقر الجامعة طرف مكتب  رئيس الجامعة، حيث يتم تقدم المترشحون بأوراق ترشحهم من خمس نسخ، أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعًا من الموظف المختص
 

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