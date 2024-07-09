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أخبار مصر

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى زيوريخ (صور)

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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 انطلقت أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران من مطار القاهرة إلى مطار زيوريخ بسويسرا، وذلك فى إطار التوسع فى شبكة خطوطها الجوية لتشمل أسواق جديدة.

 ومن المقرر قيام الشركة بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيًا من مطار القاهرة الدولى إلى زيوريخ، وذلك أيام السبت والاثنين والأربعاء.

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى زيوريخ

 كما احتفلت مصر للطيران مع ركاب الرحلة بتقديم الهدايا التذكارية، والتقاط عدد من الصور وسط ترحيب من الركاب بتشغيل الخط الجديد.

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مصر للطيران تنظم اليوم رحلات إلى أبيدجان

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خطوات الاشتراك في برنامج المسافر الدائم على متن مصر للطيران

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مصر للطيران الناقل الوطني مصرللطيران مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي

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