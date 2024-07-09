انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى زيوريخ (صور)
انطلقت أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران من مطار القاهرة إلى مطار زيوريخ بسويسرا، وذلك فى إطار التوسع فى شبكة خطوطها الجوية لتشمل أسواق جديدة.
ومن المقرر قيام الشركة بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيًا من مطار القاهرة الدولى إلى زيوريخ، وذلك أيام السبت والاثنين والأربعاء.
انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى زيوريخ
كما احتفلت مصر للطيران مع ركاب الرحلة بتقديم الهدايا التذكارية، والتقاط عدد من الصور وسط ترحيب من الركاب بتشغيل الخط الجديد.
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