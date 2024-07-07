الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تتقدم في تصنيف ليدن Leiden الهولندي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

تواصل جامعة عين شمس تقدمها في التصنيفات العالمية، حيث أعلن تصنيف ليدن Leiden الهولندي نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، والتي أظهرت جامعة عين شمس فى الترتيب (528) عالميًا متقدمة بذلك عن التصنيف السابق والذي احتلت فيه الجامعة الترتيب (537) عالميًا.

جامعة عين شمس تتقدم في تصنيف ليدن Leiden الهولندي للعام 2024

وأكد محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة أن الجامعة ستواصل العمل بجد للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق مزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المستقبلية.

ويعتمد تصنيف ليدن (CWTS Leiden) في تقييمه على أربعة مؤشرات هي؛ تأثير الأبحاث المُدرجة في قاعدة بيانات Web of Science، والتعاون البحثي، وعدد الأبحاث المنشورة ذات الوصول الحر Open Access، وتنوع الباحثين ما بين الإناث والذكور.

 

وهذا التصنيف يستخدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات عن مستوى الجامعات بالنسبة للأربعة مؤشرات المُدرجة بمنهجية القياس بهذا التصنيف.

 وقد شمل تصنيف ليدن الهولندي لعام 2024، أكثر من 1500 جامعة من مختلف دول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين تصنيف ليدن الهولندي التصنيفات العالمية الباحثين الأبحاث تصنيف ليدن CWTS Leiden المؤشرات الببليومترية

مواد متعلقة

15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025 (إنفوجراف)

جامعة عين شمس الأولى على قارات العالم بالعرض المسرحي "سالب صفر"

الأكثر قراءة

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع البطاطس لـ30 جنيها (فيديو)

فلاشة الامتحان، حقيقة تسريب امتحان الكيمياء بالثانوية العامة

مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة بنهر النيل بالمعادى

الزمالك يكشف عن قيمة زيادة التجديد السنوي للأعضاء

بيان عاجل لاتحاد عمال مصر بشأن أزمة حسن شحاتة

محامي أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن تخفيف عقوبته بتهمة تهربه من التجنيد (فيديو)

بحد أقصى 4 زجاجات، سعر الزيت على بطاقة التموين

منوعات

المزيد

موجة حر قياسية تضرب الولايات المتحدة وتحذيرات لملايين السكان

ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-7-2024 في ختام التعاملات

كم سجل الدينار الكويتي بعد تراجعه بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد؟

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأحمر في المنام وعلاقته بالعمل في وظيفة مرموقة

كيف تكون سكرات الموت، ومن هما السائق والشهيد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الخير الكثير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية