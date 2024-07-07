تواصل جامعة عين شمس تقدمها في التصنيفات العالمية، حيث أعلن تصنيف ليدن Leiden الهولندي نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، والتي أظهرت جامعة عين شمس فى الترتيب (528) عالميًا متقدمة بذلك عن التصنيف السابق والذي احتلت فيه الجامعة الترتيب (537) عالميًا.

جامعة عين شمس تتقدم في تصنيف ليدن Leiden الهولندي للعام 2024

وأكد محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة أن الجامعة ستواصل العمل بجد للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق مزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المستقبلية.

ويعتمد تصنيف ليدن (CWTS Leiden) في تقييمه على أربعة مؤشرات هي؛ تأثير الأبحاث المُدرجة في قاعدة بيانات Web of Science، والتعاون البحثي، وعدد الأبحاث المنشورة ذات الوصول الحر Open Access، وتنوع الباحثين ما بين الإناث والذكور.

وهذا التصنيف يستخدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات عن مستوى الجامعات بالنسبة للأربعة مؤشرات المُدرجة بمنهجية القياس بهذا التصنيف.

وقد شمل تصنيف ليدن الهولندي لعام 2024، أكثر من 1500 جامعة من مختلف دول العالم.