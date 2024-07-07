جامعة عين شمس تتقدم في تصنيف ليدن Leiden الهولندي
تواصل جامعة عين شمس تقدمها في التصنيفات العالمية، حيث أعلن تصنيف ليدن Leiden الهولندي نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، والتي أظهرت جامعة عين شمس فى الترتيب (528) عالميًا متقدمة بذلك عن التصنيف السابق والذي احتلت فيه الجامعة الترتيب (537) عالميًا.
جامعة عين شمس تتقدم في تصنيف ليدن Leiden الهولندي للعام 2024
وأكد محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة أن الجامعة ستواصل العمل بجد للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق مزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المستقبلية.
ويعتمد تصنيف ليدن (CWTS Leiden) في تقييمه على أربعة مؤشرات هي؛ تأثير الأبحاث المُدرجة في قاعدة بيانات Web of Science، والتعاون البحثي، وعدد الأبحاث المنشورة ذات الوصول الحر Open Access، وتنوع الباحثين ما بين الإناث والذكور.
وهذا التصنيف يستخدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات عن مستوى الجامعات بالنسبة للأربعة مؤشرات المُدرجة بمنهجية القياس بهذا التصنيف.
وقد شمل تصنيف ليدن الهولندي لعام 2024، أكثر من 1500 جامعة من مختلف دول العالم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.