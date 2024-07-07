جامعة عين شمس الأولى على قارات العالم بالعرض المسرحي "سالب صفر"

حقق منتخب جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي المركز الأول علي العالم بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء في دورته ٣٦ بالملكة المغربية بالعرض المسرحي سالب صفر من تأليف مصطفى طلعت وفكرة واخراج اسلام خالد.

وجاء ذلك تحت الإشراف العام ابراهیم سعید حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

واعلنت اللجنة فوز العرض المسرحي سالب صفر بالجائزة الكبرى ليتوج منتخب تمثيل الجامعة وتحصل الجامعة على المركز الأول على العالم.

وحصدت الجامعة جائزة افضل سينوغرافيا لمحمد ذكي،جائزة افضل تمثيل رجال مناصفة بين كل من الطالب محمد توفيق والطاب شاهر عبد القادر

وتم الإعداد والتنفيذ للعرض المسرحي سالب صفر تحت إشراف اسماء على خاطر مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومصطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني واحمد عادل مشرف النشاط الفني.