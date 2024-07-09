الثلاثاء 09 يوليو 2024
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مصر للطيران تنظم اليوم رحلات إلى أبيدجان

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

تبدأ شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية في تدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء خلال يوليو الجاري، وهي: مقديشيو عاصمة الصومال وأبيدجان عاصمة كوت ديفوار، وكذلك خط إلى جيبوتي.

 

ومن المخطط  أن تنظم رحلات جوية إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدجان اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والجمعة.

 

ومن المخطط أن تنظم مصر للطيران رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفي بمعدل رحلتين أسبوعيًّا بخط سير (القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة).

 

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شركة مصر للطيران مصر للطيران مقديشيو كوت ديفوار القارة السمراء

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