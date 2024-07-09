تعرف على موقف وليد دعبس من لجنة التحقيق بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت

أعلن وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت السابق تقديم مجلسه الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص وفاة اللاعب أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوافرة لدى مجلسه خلال قيامه بإدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

استقالة وليد دعبس ومجلسه

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، تقديم استقالته من رئاسة النادي وترك مهام إدارته للمجلس السابق إثر الأزمة المشتعلة حول المسئولية عن وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب الفريق.

قرارات مودرن سبورت

أحمد رفعت، أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بيانا رسميا يتضمن استقالة وليد دعبس من رئاسة النادي، إضافة إلى عدد من القرارات إثر التصريحات الأخيرة التي أعقبت وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وجاء في نص البيان:

"وبناء على ما سبق فقد أصدرنا القرارات التاليه التي لا رجعة فيها:

١ - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس اإدارة نادى مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

٢ - قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

ختامًا، يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام، وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب.. “والله خير شاهدا ووكيلا”.

أحمد رفعت ووليد دعبس، فيتو

تصريحات وليد دعبس تثير الجدل

واشتعلت الأحداث خلال الساعات الماضية بشان من المتسبب في وفاة اللاعب أحمد رفعت؟.

وأثارت تصريحات وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت “فيوتشر سابقا” بشأن قضية وفاة أحمد رفعت حفيظة وغضب الكثيرين.