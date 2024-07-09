الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على موقف وليد دعبس من لجنة التحقيق بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت

وليد دعبس، فيتو
وليد دعبس، فيتو

أعلن وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت السابق تقديم مجلسه الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص وفاة اللاعب أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوافرة لدى مجلسه خلال قيامه بإدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

استقالة وليد دعبس ومجلسه 

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، تقديم استقالته من رئاسة النادي وترك مهام إدارته للمجلس السابق إثر الأزمة المشتعلة حول المسئولية عن وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب الفريق.

قرارات مودرن سبورت

أحمد رفعت، أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بيانا رسميا يتضمن استقالة وليد دعبس من رئاسة النادي، إضافة إلى عدد من القرارات إثر التصريحات الأخيرة التي أعقبت وفاة اللاعب أحمد رفعت. 

 

وجاء في نص البيان:

"وبناء على ما سبق فقد أصدرنا القرارات التاليه التي لا رجعة فيها:
١ - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس اإدارة نادى مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.
٢ - قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق  الأوضاع.
٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

ختامًا، يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام، وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب.. “والله خير شاهدا ووكيلا”. 

 

أحمد رفعت ووليد دعبس، فيتو

تصريحات وليد دعبس تثير الجدل

واشتعلت الأحداث خلال الساعات الماضية بشان من المتسبب في وفاة اللاعب أحمد رفعت؟.

وأثارت تصريحات وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت “فيوتشر سابقا” بشأن قضية وفاة أحمد رفعت حفيظة وغضب الكثيرين.

 

مجلس مودرن سبورت يتنازل عن حصته في الملكية للمجلس السابق

مأساة وفاة أحمد رفعت، تطورات مثيرة تطيح بمجلس إدارة مودرن سبورت.. انتقادات حادة لتصريحات وليد دعبس.. ونادي الوحدة الإماراتي: فسخ العقد سببه فني بحت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وفاة اللاعب احمد رفعت احمد رفعت اللاعب احمد رفعت وليد دعبس مودرن سبورت قرارات مودرن سبورت

مواد متعلقة

مجلس مودرن سبورت يتنازل عن حصته في الملكية للإدارة السابقة

مأساة وفاة أحمد رفعت، تطورات مثيرة تطيح بمجلس إدارة مودرن سبورت.. انتقادات حادة لتصريحات وليد دعبس.. ونادي الوحدة الإماراتي: فسخ العقد سببه فني بحت

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

اليوم، عزاء أحمد رفعت في مسجد المشير طنطاوي

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

11 قرارا عاجلا في أول اجتماع لحكومة مدبولي الجديدة

ممنوع حد يتكلم، الحلفاوي لهجوم رئيس ستاد القاهرة على كولر: مش خناقة وتصريحاتك غريبة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

أعلن انسحابه من المشهد الرياضي، دعبس: "تصريحاتي بشأن أحمد رفعت تعرضت للتحريف"

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

منوعات

المزيد

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

المزيد
الجريدة الرسمية