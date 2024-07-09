الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المهرجان القومي للمسرح يمنح شهادات للمتدربين في ورشة السينوغرافيا (صور)

المشاركون في ورشة
المشاركون في ورشة السينوغرافيا، فيتو

منح الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، شهادات مشاركة لكل الشباب الذين شاركوا في ورشة السينوغرافيا التي قدمها مهندس الديكور حازم شبل، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة.

وشارك في توزيع الشهادات مع الفنان محمد رياض رئيس المهرجان الفنان ياسر صادق مدير المهرجان. 

 

ورشة السينوغرافيا بالمهرجان القومي للمسرح

وشارك في هذه الورشة عدد كبير جدا من الشباب  وصل عددهم لأكثر من 95 "متدربا" من مختلف الأعمار ومختلف محافظات مصر.

 

وقدم لهم السينوغرافي حازم شبل خبرته وتجربته في هذا المجال نظريا وعمليا، فقد كان يقوم معهم بجولات وزيارات للمسارح ليشرح لهم عمليا كل ما يخص السينوغرافيا علي خشبة المسرح، وكان منها زيارة للمسرح القومي. 

 

مدير المهرجان القومي للمسرح 

وأكد الفنان ياسر صادق مدير المهرجان أهمية هذه الورشة التي يتوقع لها أن تخرج لنا مواهب في مجال الديكور والسينوغرافيا مستقبلا ليشكلوا جيلا جديدا من مهندسي الديكور والسينوغرافيين، وعبر عن سعادته بوجود شباب من كل محافظات مصر، وهذا من أهداف المهرجان وهو استقطاب الشباب للمهرجان ليتدربوا ويتعلموا. 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.
مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي. 

المهرجان القومي للمسرح، الانتهاء من اختيار عروض الدورة الـ17

محمد رياض يكشف سبب تأجيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض مهندس الديكور حازم شبل الفنان ياسر صادق القومي للمسرح الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري

مواد متعلقة

محمد رياض يكشف سبب تأجيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

المهرجان القومي للمسرح، قائمة المكرمين في الدورة الـ 17

الأكثر قراءة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

مأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة، سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه

مجلس مودرن سبورت يتنازل عن حصته في الملكية للمجلس السابق

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تصريحات كولر تثير أزمة بملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

مأساة وفاة أحمد رفعت، تطورات مثيرة تطيح بمجلس إدارة مودرن سبورت.. انتقادات حادة لتصريحات وليد دعبس.. ونادي الوحدة الإماراتي: فسخ العقد سببه فني بحت

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

منوعات

المزيد

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7- 2024

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

يقضي بعزل بايدن.. ما هو التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي ومن أول من استخدمه؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

يوم عاشوراء، تعرف على فضله وحكم صيامه كما جاء في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية