المهرجان القومي للمسرح يمنح شهادات للمتدربين في ورشة السينوغرافيا (صور)

منح الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، شهادات مشاركة لكل الشباب الذين شاركوا في ورشة السينوغرافيا التي قدمها مهندس الديكور حازم شبل، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة.

وشارك في توزيع الشهادات مع الفنان محمد رياض رئيس المهرجان الفنان ياسر صادق مدير المهرجان.

ورشة السينوغرافيا بالمهرجان القومي للمسرح

وشارك في هذه الورشة عدد كبير جدا من الشباب وصل عددهم لأكثر من 95 "متدربا" من مختلف الأعمار ومختلف محافظات مصر.

وقدم لهم السينوغرافي حازم شبل خبرته وتجربته في هذا المجال نظريا وعمليا، فقد كان يقوم معهم بجولات وزيارات للمسارح ليشرح لهم عمليا كل ما يخص السينوغرافيا علي خشبة المسرح، وكان منها زيارة للمسرح القومي.

مدير المهرجان القومي للمسرح

وأكد الفنان ياسر صادق مدير المهرجان أهمية هذه الورشة التي يتوقع لها أن تخرج لنا مواهب في مجال الديكور والسينوغرافيا مستقبلا ليشكلوا جيلا جديدا من مهندسي الديكور والسينوغرافيين، وعبر عن سعادته بوجود شباب من كل محافظات مصر، وهذا من أهداف المهرجان وهو استقطاب الشباب للمهرجان ليتدربوا ويتعلموا.

المهرجان القومي للمسرح المصري

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي.