محمد رياض يكشف سبب تأجيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري عن سبب تأجيل حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ليقام يوم 30 يوليو الجاري بدلا من 15 من الشهر نفسه.

سبب تأجيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وقال محمد رياض خلال لقاء نشر عبر الصفحة الرسمية للمهرجان: "تم تأجيل حفل الافتتاح فقط.. لكن ورش المهرجان بالفعل مستمرة منذ شهر مضى، وهي ورش في التأليف والتمثيل والإلقاء والإخراج".

وأضاف: "في بعض الأمور لم تنته فيما يتعلق بالتجهيز للمهرجان وخاصة حفل الافتتاح الذي أرغب أن يخرج بشكل يليق بمهرجان الدولة والمسرح والمسرحيين.. خاصة أن المهرجان ينقل عبر قناة الحياة للوطن العربي كله والعالم أيضا".

رئيس المهرجان القومي للمسرح

وأردف محمد رياض: "سبب التأجيل هو السعي لخروج المهرجان بأفضل صورة وقولت لوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أنا محتاج وقت أكتر وبشكر الوزير على سرعة الاستجابة".

واختتم قائلا: "هدفنا هو خروج المهرجان بشكل يليق بسمعة مصر والفن المسرحي المصري.. ولم يكن التأجيل بسبب التغيير الوزاري ولم يؤثر على تغيير موعد افتتاح المهرجان.. وأيضا لم يكن لموعد انطلاق مهرجان العلمين سببا في التأجيل.. الفكرة الأساسية هو رغبتي في الخروج بأفضل شكل في حفل الافتتاح".