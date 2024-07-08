المهرجان القومي للمسرح، الانتهاء من اختيار عروض الدورة الـ17

انتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ17 برئاسة الفنان محمد رياض، من اختيار العروض المسرحية التي ستشارك في الدورة السابعة عشرة.

لجنة مشاهدة واختيار العروض

وتكونت لجنة مشاهدة واختيار العروض من المخرج الكبير حسن الوزير(رئيسا)، وعضوية كل من: الفنانة القديرة فاطمة الكاشف، المخرج والفنان جلال عثمان، الناقد باسم صادق، الدكتورة لمياء أنور، ومقرر اللجنة مينا إبراهيم.

المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدارعام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

المهرجان تنظمه وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، ومن المقرر أن تنطلق الدورة الجديدة يوم 30 يوليو الجاري.