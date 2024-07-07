نادر شوقي بعد وفاة أحمد رفعت: امشوا مستنيين مين تاني يموت؟

طالب نادر شوقي وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، المسئولين الكبار بالرياضة المصرية بالرحيل.

وقال نادر شوقي وهو يبكي بشدة خلال حواره مع إبراهيم فايق بقناة إم بي سي ٢ وبعد انتهاء مداخلة أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "مستنيين إيه لازم الكل يمشي مستنيين مين تاني يموت أزمة أحمد رفعت لم تؤثر علي أي شخص لم يتغير شيء في المنظومة حتى الوزير مسألش عليه غير بالزيارة اللي كانت بالصورة اللي انتشرت".

وتابع: "لازم الكل يرحل لازم تتعظوا من وفاة شاب زي ده لعبتوا بيه وبأحلامه وكدبتوا عليه".

وفجر نادر شوقي، وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المتسبب في تدهور حالته الصحية الأمر الذي أودى بحياته فجر أمس السبت.

وكشف وكيل أحمد رفعت لقناة "MBC مصر 2" أن نادي مودرن سبورت "فيوتشر سابقا" برئاسة أحمد دياب ووزارة الشباب والرياضة المتسبب الرئيسي في وفاة أحمد رفعت.

وأوضح شوقي أن فيوتشر أنهى الاتفاق مع نادي الوحدة الإماراتي، وكان لا يحق له قانونيا الخروج من البلاد وأن فيوتشر تقاضي ٥٠٠ ألف دولار.

وتابع نادي شوقي:" تصريح السفر الذي استخرجه مسئولو نادي فيوتشر لأحمد رفعت من وزارة الشباب والرياضة تصريحات لمدة ٣ أشهر كمعايشة هل يعقل لاعب عنده ٢٩ سنة يخرج معايشة وهم متفقين على انتقاله للوحدة لمدة عام إزاي؟.

وتابع: "أحمد معملش حاجة من الكرة، الوحدة الإماراتي كان السبيل وفرصته لعمل فلوس وضيعوا عليه الفرصة دي وكانوا سبب إنه اتاخد للتجنيد والسجن.

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، في أبريل، بعد استقرار حالته الطبية، ليبقى تحت الملاحظة في منزله.

وظهر رفعت مؤخرا في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.