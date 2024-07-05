الرئيس الصيني: يجب تعزيز دور الأمم المتحدة كمنصة أساسية لممارسة التعددية

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن دور الأمم المتحدة، باعتبارها المنصة الأساسية لممارسة التعددية ودفع الحوكمة العالمية، لا ينبغي سوى تعزيزه وليس إضعافه.

الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي

أدلى شي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش،على هامش الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في أستانا.

وأوضح شي أنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، تلتزم الصين دائما بالتعددية الحقيقية، وتدعم الأمم المتحدة في الاضطلاع بدور مركزي في الشؤون الدولية.

وقال شي إن جميع دول العالم تنتمي إلى مجتمع مصير مشترك.

وأشار إلى أن سفينة البشرية لن تُبحر بسلاسة نحو المستقبل، ويجب على المجتمع الدولي العمل معا لضمان أن السفينة تبحر دائما في الاتجاه الصحيح.

وأوضح شي أن الجانب الصيني يدعم قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ويأمل أن ترسل هذه القمة إشارة إيجابية تتمثل في التمسك بالتعددية، وتعزيز التضامن والتعاون، وجعل الحوكمة العالمية أكثر عدلا وعقلانية.

دفع إصلاح الهيكل المالي الدولي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي

ولفت إلى أن الصين تدعم دائما الأمم المتحدة في الاضطلاع بدور قيادي في دفع إصلاح الهيكل المالي الدولي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وقال جوتيريش إن النظام الدولي الحالي، وخاصة الآلية المالية الدولية، يحتاج إلى الإصلاح للتكيف مع تطور الوضع الدولي وتغيراته.

وذكر أن الأمم المتحدة مستعدة لبذل الجهود الممكنة كافة لتدعيم تعديل الهيكل المالي الدولي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، لجعل الحوكمة العالمية أكثر عدلا وعقلانية وأكثر فاعلية في تحقيق التنمية المشتركة للدول النامية.

ووجه جوتيريش الشكر للصين على دعمها قضية الأمم المتحدة، وممارسة التعددية، ولعب دور رئيسي وبناء في تدعيم السلام والتنمية على الصعيد العالمي.

وذكر أن مستقبل البشرية يعتمد بشكل كبير على الصين، مضيفا أن الأمم المتحدة تتطلع إلى مواصلة تعزيز الاتصال والتعاون مع الصين.