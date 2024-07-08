الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

مقتل 31 شخصا وإصابة 50 آخرين في قصف روسي علي أوكرانيا

حرب أوكرانيا، فيتو
حرب أوكرانيا، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الإثنين عن مقتل 31 شخصا وإصابة نحو 50 اخرين في قصف صاروخي روسي علي أكرانيا صباح اليوم.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، الإثنين، إن القوات الروسية أطلقت عدة صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف أوكرانية.

سماع دوي انفجارات في أنحاء العاصمة كييف

حرب أوكرانيا، فيتو 


  

وذكرت القناة الاجتماعية الأوكرانية "أوبشيستفينويه" على "تليجرام" "سماع دوي انفجارات في خاركوف، على الأرجح خارج المدينة".
وبحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف، ولم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها.

 

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