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خارج الحدود

الأمم المتحدة تدين هجوم روسيا الصاروخي على مستشفى للأطفال في كييف

أنطونيو جوتريش، فيتو
أنطونيو جوتريش، فيتو

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، الضربات الروسية التي أدت إلى مقتل 33 شخصًا في أوكرانيا، ووصف الهجوم الروسي على كييف بالصادم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية،عن جوتيريش قوله إن الصواريخ التي أصابت المستشفى الوطني التخصصي للأطفال في كييف، وهو أكبر منشأة للأطفال في أوكرانيا، ومنشآت طبية أخرى في كييف، صادمة.

أوكرانيا، فيتو

الداخلية الأوكرانية تعلن مقتل 31 شخصا في هجوم روسيا

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الإثنين عن مقتل 31 شخصا وإصابة نحو 50 اخرين في قصف صاروخي روسي علي أوكرانيا صباح اليوم.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، الإثنين، إن القوات الروسية أطلقت عدة صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف أوكرانية.

مقتل 31 شخصا وإصابة 50 آخرين في قصف روسي علي أوكرانيا

الصراع الخفى فى انقلاب بوليفيا.. الضربات الإرهابية والانقلابات والحروب الأهلية أحدث أدوات الحرب الباردة بين روسيا والغرب.. العدوى انتقلت من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية

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