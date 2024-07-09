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خارج الحدود

الدفاع الروسية تنفي المزاعم الأوكرانية بقصف أهداف مدنية في كييف

الدفاع الروسية، فيتو
الدفاع الروسية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف أهداف مدنية في مدينة كييف، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة "الناتو" في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بشأن الضربات على أوكرانيا:

وجهت القوات الروسية ضربة مركبة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى لمواقع الصناعة العسكرية في أوكرانيا والمطارات الحربية.


الصور ومشاهد الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة أن الدمار الحاصل كان جراء سقوط صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أطلق من إحدى المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات المنصوبة في المدينة.


حالات هستيرية مشابهة تصيب كييف في كل مرة  عشية اجتماعات رعاتها في "الناتو".


مزاعم كييف حول ضربات روسية لأهداف مدنية في أوكرانيا جاءت عشية قمة "الناتو" وهدفها استجداء المزيد من الدعم والتمويل الغربي، وتناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق أمس أنباء عن تعرض مطار "جولياني" في كييف ومناطق وسط المدينة لضربة صاروخية روسية، ووقوع انفجارات عنيفة في مدينة أوديسا ومناطق جنوب ووسط وغرب أوكرانيا.

وكان قد أكد المدون الأمريكي جاكسون هينكل أن صاروخ دفاع جوي أمريكي من منظومات "باتريوت" أصاب مستشفى في كييف.

 

 مقتل 33 شخصًا في أوكرانيا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الإثنين، الضربات الروسية التي أدت إلى مقتل 33 شخصًا في أوكرانيا، ووصف الهجوم الروسي على كييف بالصادم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية،عن جوتيريش قوله إن الصواريخ التي أصابت المستشفى الوطني التخصصي للأطفال في كييف، وهو أكبر منشأة للأطفال في أوكرانيا، ومنشآت طبية أخرى في كييف، صادمة.

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