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حوادث

ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 12 طن دقيق مدعم
ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات تموينية، فيتو

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط  12 طن دقيق مدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 12 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

 

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

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