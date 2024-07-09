لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار" الأقصر - القاهرة "، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار “ الأقصر - القاهرة ”

تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بلاغا من ناظر محطة سكة حديد جرجا باصطدام قطار “ القاهرة – الأقصر ” بـ “ فؤاد.ح ” 19 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور القسم مما أدي إلي وفاته وتم إيقاف حركة القطارات لحين رفع الجثة، وجرى استئناف حركة القطارات، ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة المتوفى نفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.