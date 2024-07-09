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رياضة

الأهلي يستعيد كهربا وبيرسي تاو أمام بيراميدز

مران الأهلي،فيتو
مران الأهلي،فيتو

الأهلي، يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا لاعبا الفريق في مباراة بيراميدز الجمعة القادم حيث تعافي الأول من الاصابة في العضلة الخلفية في حين إنتهت عقوبة الثاني وعاد إلي التدريبات الجماعية. 

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادم وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز

 

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى ألان، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة 

 

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الأهلي بيراميدز كهربا

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