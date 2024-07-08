لاعب بيراميدز ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ30

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد فيستون مايلي لاعب بيراميدز بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 هدفا، بعدما أحرز هدفا في فوز بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بالجولة الـ30 لبطولة الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ30

1- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 13 هدفا

2- حسام اشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

4- حسام حسن، سموحة، 10 أهداف

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب،9 أهداف

5- صديق أويجولا، سيراميكا كليوباترا، 9 أهداف

5- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 9 أهداف

6- وسام أبو علي، الأهلي، 8 أهداف

6- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

6- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 8 أهداف

6- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

نتائج مباريات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري

المقاولون ضد مودرن سبورت (تأجلت)

سموحة ضد إنبي 2-0

زد ضد البنك الأهلي 0-1

بلدية المحلة ضد المصري 0-1

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا 0-0

الزمالك ضد الاسماعيلي 2-1

فاركو ضد الداخلية 2-0

الاتحاد ضد بيراميدز 0-4

الأهلي ضد طلائع الجيش 2-0

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة