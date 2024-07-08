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الكشف والعلاج بـ10 جنيهات، الصحة توضح ضوابط صرف الأدوية بالعيادات الصباحية (فيديو)

وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو
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كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، ضوابط صرف الأدوية في العيادات الخارجية خلال الفترة الصباحية.

صرف الأدوية بالعيادات الخارجية، فيتو

صرف العلاج في العيادات الصباحية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: يمكن لأي مريض صرف العلاج اللازم له في العيادات الصباحية الخارجية بالمستشفيات الحكومية مقابل دفع 10 جنيهات وتشمل الكشف والعلاج وصرف الأدوية.

هل يحصل المريض على دواء واحد فقط من العيادات الخارجية؟

وأضاف: "المريض هيحصل على دواء واحد أو اثنين أو ثلاثة أيا كان العدد طالما هو في حاجة إلى العلاج الذي يراه الأطباء بعد الكشف في العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية".

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قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

قرار وزير الصحة بشأن صرف الأدوية بالعيادات الخارجية

ولفت إلى أن وزير الصحة تلقى بعض الملاحظات أن المستشفيات تصرف للمريض نوع علاج واحد فقط، وأصدر قرارا بإتاحة صرف العلاج للمريض لأكثر من مرض.

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