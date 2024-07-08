الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنوفية: دعم عيادات التأمين الصحي بأطقم صيادلة وإداريين لتسهيل صرف العلاج

اللواء ابراهيم أبو
اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا عاجلا مع مسئولي الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية للوقوف على حجم معوقات منظومة العمل وتذليل كافة العقبات والتحديات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور سيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحي، والدكتور وائل الجندي مدير المنطقة الأولى ومسئول اللجان التخصصية، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

تخصيص مبنى تحسين البيئة بى شرق للتأمين الصحى

في بداية اللقاء أكد محافظ المنوفية أنه في إطار حرصه على تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى سيتم تخصيص مبنى تحسين البيئة التابع لحى شرق شبين الكوم كمقر جديد لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، وكذا توفير مقرات أخرى بمراكز المحافظة لإقامة عيادات جديدة في حالة الاحتياج الفعلي لخدمة المرضى وتسهيل اجراءات صرف العلاج والمساهمة في تخفيف الزحام وتكدس المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم  التنسيق لتدعيم العيادات الطبية للتأمين الصحي بأطقم صيادلة بواقع 80 صيدلي وكذا دعم القوة الإدارية بالأعداد الكافية لتأدية المهام والوظائف على أكمل وجه ممكن، لافتًا إلى ضرورة التأكيد على أكواد الرامب الخاصة بذوى الهمم وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لهم لضمان حصولهم على تأدية الخدمة الصحية.

زيادة أعداد المنافذ

فضلًا عن زيادة أعداد المنافذ والشبابيك لتسهيل اجراءات صرف الأدوية الخاصة بالمرضى، هذا وأوضح المحافظ بأنه سيتم التنسيق الكامل والتواصل المباشر مع جامعة المنوفية بهدف زيادة أعداد الاستشاريين للمساهمة في زيادة أعداد اللجان الطبية.

وأكد على أن قطاع الصحة يقع على رأس أولويات منظومة العمل بالمحافظة ومستمرون في التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين والتعامل الفوري مع مشاكلهم ومتطلباتهم، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد لخدمة وتحقيق أقصى درجات التعاون بما يعود بالنفع العام وإرضاءً للمواطنين لتنفيذ تكليفات ورؤية القيادة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حي شرق شبين الكوم المنوفية محافظة المنوفية التأمين الصحى بالمنوفية عيادات أبو بكر الصديق بشبين الكوم

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد

محافظ المنوفية يفاجئ عيادات التأمين الصحي ويبدي استياءه من مستوى الخدمة

طالبة ثانوية عامة في المنوفية: نفسي ننجح عشان خاطر أمهاتنا (فيديو)

ضبط شقيقين نشرا امتحانات الثانوية على مواقع التواصل بالمنوفية

العاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ المنوفية ونائبه بالورود والزغاريد (صور)

مصر قلب العرب النابض، طلاب تمريض المنوفية يلغون حفل "فان داى" وتوجيه الأموال لإطعام غزة (فيديو)

انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالمنوفية، والعناية الإلهية تنقذ السكان من الموت

غرق طالب فى نهر النيل بالمنوفية

الأكثر قراءة

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتهم بتسريب فيديو انهيارها

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا اليوم

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

منوعات

المزيد

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل عمل اللجنة الفنية المختصة بفحص مزاعم تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اندلاع حريق في المنام وعلاقته بمواجهة الصراعات والصعوبات

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية