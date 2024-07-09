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رياضة

الونش: تعجلت في العودة من الإصابة بالصليبي الأولى وجمهور الزمالك عاطفي بزيادة

الونش لاعب الزمالك،فيتو
الونش لاعب الزمالك،فيتو

قال محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك خلال حواره عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2، إنه تعجل في العودة من إصابة الصليبي الأولى بعد 6 أشهر رغم توصية الجراح بحاجتي لـ 8 أشهر.

محمود الونش مدافع الزمالك 

وأضاف: "تعرضت للإصابة بالصليبي للمرة الثانية في نفس القدم خلال المران الأول لجوميز مع الزمالك، وتعرضت للإصابة بقطع في وتر الخلفية وخضعت للجراحة مع طبيب ساديو ماني وهاري كين".

وواصل: "لن أتعجل في العودة من الإصابة بالصليبي  المرة الثانية وأتابع البرنامج التأهيلي بشكل جيد".

الونش

وتابع: "الزمالك تأثر من تغيير المدربين بشكل سلبي هذا الموسم، أوسوريو مدرب كويس (بس مكنش بيعتمد أي خصم قدامه)".

وواصل: “جوميز مدرب شاطر يدرس خصومه بشكل جيد وأتواصل معه دائما رغم الإصابة”.

وأشار إلى أن الصفقات الجديدة صنعت الفارق وساعدتنا على حصد لقب الكونفدرالية بجانب دعم الجمهور.

وقال الونش: "دعمت اللاعبين أنا وشيكابالا في نهائي الكونفدرالية وركزنا على استغلال ضغط الدقائق الأولى

وأضاف: "إنكار الذات من كل الناس هو سبب التتويج بالكونفدرالية بجانب ضغط الجماهير على السوشيال ميديا".

وتابع: "أتمنى اللحاق بمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، السوبر الأفريقي هيكون له شدة مختلفة خصوصا بعد خسارتنا في نهائي الكأس".

وقال: “مواجهة الأهلي من أهم مباريات الموسم لكنه زي أي ماتش بالنسبة للاعب الكبير”

وأتم: "جمهور الزمالك عاطفي زيادة عن اللزوم وبيشيل اللاعيبة على رأسه من أقل حاجة".

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