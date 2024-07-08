الجارديان: الحكومة البريطانية تخطط لسحب طلب سابق لتعطيل مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال تخطط لسحب طلب سابق للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

الحكومة الجديدة تراجع استئناف تمويل الأونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، سيبدأ الأسبوع المقبل مراجعة عدة ملفات مثل التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والرأي القانوني المقدم للحكومة السابقة بأنه لا خطر من استخدام إسرائيل مبيعات الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

ديفيد لامي، فيتو

وأردفت الصحيفة بأن مسؤولين بحزب العمال أكدوا أن الحزب ما زال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على قطاع غزة.

حكومة سوناك تقدم طلب لتعطيل مذكات الاعتقال بحق نتنياهو

وادعت حكومة ريشي سوناك ، في مذكرة قدمتها للمحكمة في مطلع يونيو الماضي، أن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين.

ومنحت الجنائية الدولية الحكومة البريطانية السابقة مهلة حتى 12 يوليو المقبل لتقديم طلب مفصل، لكن من غير المرجح الآن أن تمضي حكومة كير ستارمر قدما في هذا الطلب، مما يلغي التأجيل المحتمل في إصدار مذكرات الاعتقال.

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