الإثنين 08 يوليو 2024
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صحة ومرأة

لو وقتك ضيق، طريقة عمل شاورما اللحمة، أكلة سريعة ومغذية

شاورما اللحم المصرية
شاورما اللحم المصرية

 

طريقة عمل شاورما اللحمة، من الأكلات سريعة التحضير، التي يمكنها أن تكون الحل السريع، لو وقتك ضيق، أو بعد عودتك من العمل، فيمكن تحضيرها في دقائق معدودة، فور العودة من،د عملك، كما يمكن تحضيرها وتتبيلها ليلا، لتكون جاهزة على الطهي.

 

وطريقة عمل شاورما اللحمة، من الأكلات الاقتصادية الموفرة، فهي لا تحتاج لأكثر من نصف كيلو من اللحم، لغداء أسرة كاملة يصل أفرادها إلى خمسة أفراد، إلى جانب أنها اكلة مغذية، وقيمتها الغذائية عالية، وكذلك شهية، وطعمها لذيذ.

 

فتعلم طريقة عمل شاورما اللحمة في البيت، يوفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بشراء سندوتشات شاورما اللحمة مم أي مطعم.


طريقة عمل شاورما اللحمة زي الجاهزة

شاورما اللحم

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل شاورما اللحمة، التركية الأصلية، في البيت زي المحلات.

مكونات عمل شاورما اللحمة:

لحمة شاورما مقطعة لشرائح (اطلبي من الجزار لحمة للشاورما)
ملعقة صغيرة اوريجانو
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة فلفل ابيض
ربع ملعقة صغيرة شطة
ملعقة صغيرة ملح خشن
نصف ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ملعقة كبيرة سماق
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
نصف ملعقة صغيرة كبابة صيني
ملعقة صغيرة بابريكا
ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون
ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
٤ فصوص ثوم، مبشور
نصف كوب زبادي
ملعقتين كبيرتين طحينة
نصف كوب زيت زيتون
٤ ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
ملعقتين كبيرتين عصير ليمون
ملعقتين كبيرتين عصير برتقال
بشر ليمونة
بشر برتقالة

طريقة عمل شاورما اللحمة:

تمزج جميع المكونات حسب الترتيب في وعاء عميق وتخفق بالمضرب اليدوي الى ان تتجانس.
تتبل اللحمة بالخلطة المحضرة ثم تترك بالخلطة ليلة كاملة.
تدهن شواية بالزيت، ثم ترص قدع اللحمة متداخلة مع بعض.
توضع الشواية فوق صينية ذات حواف كي لا تلمس القعر، ثم تشوى في فرن متوسط الحرارة مدة ساعة (مع فتح شواية الفرن وقلب شواية اللحمة عند منتصف الطهي)
توضع قطع اللحمة فوق سطح خشبي نضيف، وتقطع بالسكين إلى شرائح متساوية وتقدم بالساندوتشات مع البصل والطماطم والمخلل.

 

طريقة عمل شاورما الفراخ الاحترافية
 

شاورما الفراخ

وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل شاورما الفراخ السوري بطريقة احترافية، بنفس طريقة المحلات.

مكونات شاورما الفراخ:
كيلو دجاج مخلي صدور مع أوراك مقطع شرائح أو كيلو لحم أحمر مقطع شرائح
كيلو بصل
علبة زبادي صغيرة
عصير ليمونتين
ملعقتان صوص الصويا
ملعقتان دبس الرمان
ملح وفلفل أسود وبهارات وسماق وملح ليمون حسب الرغبة
لإعداد ساندوتشات الشاورما
مخلل خيار
بطاطس محمرة
بقدونس مفروم
ثومية للدجاج أو طحينة للحم
خبز شامي أو حسبما تفضلين

طريقة شاورما الفراخ:
- افرمي البصل وتبلي به الدجاج أو اللحم
- أضيفي جميع المكونات السابقة
- اتركيه في التتبيلة داخل الثلاجة ليلة كاملة
- ضعيه في صينية بالفرن لمدة 30 إلى 45 دقيقة والأفضل تسويتها على صاج على النار ليصبح مذاقه كأنه مشويًا كالمطاعم.
- أعدي ساندوتشات الشاورما مع البقدونس والمخلل والبطاطس والثومية للدجاج والطحينة للحم وقدميها ساخنة.( اقرأي: طريقة عمل عيش الصاج السوري)
يمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض أو المكرونة أيضًا.

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