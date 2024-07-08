مدبولي: نسعى لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين خلال عامين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم البدء في تطوير والاهتمام بجودة المحتوى التعليمي بخطوات كبيرة منذ فترة بتغيير وتحديث المحتوى التعليمي، مشددًا على أنه بدون وجود اهتمام بالمعلم كل ما يمكن فعله في التعليم لن يكون ناجح بالصورة التي نتمناها.

مدبولي: قطعنا شوطًا ضخمًا في بناء حجم هائل من الجامعات



وأشار «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه بالانتقال للحديث عن التعليم الجامعي، فإن الدولة المصرية قطعت شوطًا ضخمًا جدًا في بناء حجم هائل من الجامعات بالشراكة مع القطاع الخاصة وعدد كبير من المؤسسات الدولية، من خلال استحداث فكرة الجامعات الأهلية.

وتابع: «هذه الفكرة تبناها الرئيس كفكرة لتقديم محتوى تعليمي على مستوى أعلى يخاطب الطبقة المتوسطة، واستهداف جامعات دولية لتقديم محتوى تعليمي على أعلى متسوى»، بالإضافة إلى الاهتمام بالجامعات التكنولوجية وهو لتأهيل الطلاب للحصول على شهادات جامعية والتأهيل لسوق العمل.

كلمة مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، فيتو

مدبولي: قدر الحكومة الحالية والسابقة أنها تتعامل مع ظروف عالمية شديدة الاضطراب

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى إن قدر الحكومة السابقة والحالية أنها تتعامل مع إقليم وظروف عالمية شديدة الاضطراب وحالة عدم الاستقرار واليقين لم تحدث منذ عشرات السنوات.

وأضاف، «ليس لدينا رفاهية وضع خطة لخمس أو عشر سنوات، أنا لا أعرف ماذا سيحدث غدا، بالتالي علينا أن نكون مرنين للغاية، وكيف نحدث في خلال عام وعامين على الأكثر نقلة نوعية في حياة المواطن».



وتابع مدبولي: «المواطن يهمه في النهاية أن أسعار السلع الرئيسية والمنتجات التي يرغب بها تكون في متناول قدراته، وأعرف جيدا أن موجة التضخم العاتية التي حدثت، والتي كانت جزء منها من الخارج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد التي حدثت في الحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في الإقليم وعدم استطاعة السفن في المرور بالبحر الأحمر وتغيير مساراتها أدت لزيادة الكلفة على كل العالم وليس مصر فقط».