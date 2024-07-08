الدوري المصري، تعادل سلبي بين الأهلي والطلائع بعد 15 دقيقة (صور)

الأهلي، مرت 15 دقيقة من زمن مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز وما تزال النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الأهلي المباراة بهجوم مكثف على مرمى طلائع الجيش بحثا عن هدف التقدم، للتحكم في مقاليد الأمور مبكرا، وكانت له المبادرة في الدقيقة 9 بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيمن مرت باتجاه المرمى ليبعدها عمر رضوان بصعوبة.

وفي الدقيقة 13 محمد هاني لاعب طلائع الجيش يتجاوز محمد عبد المنعم وينفرد بالمرمى ويسدد كرة تصدى لها مصطفى شوبير حارس المرمى ببراعة.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه، لمواجهة منافسه طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

فريق طلائع الجيش، فيتو

قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش

وضمت قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش كلا من: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، ومحمود متولي، ومحمد الضاوي كريستو، وعلي معلول وبيرسي تاو.

كما يغيب عن النادي الأهلي، كريم الدبيس وأحمد كوكا وحمزة علاء بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

خط الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

خط الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة.