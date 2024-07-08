الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن تشكيل فريقه لمباراته أمام الأهلي، المقرر لها اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري 

وجاء تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي مكونا من: 

 حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

 خط الوسط: علي حمدي، أحمد زولا،  تشيكا.

 خط الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، أحمد متعب

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كلا من: فريد شوقي، أحمد الشيخ، كريم طارق، السيد أحمد، عمر السعيد، عماد سيد معوض، يسري وحيد، مصطفى الخواجة، مؤمن محمود.

تشكيل  الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري 

وجاء تشكيل الأهلي مكون من: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

 

 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عبد الحميد بسيوني طلائع الجيش الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الأهلي الأهلى وطلائع الجيش

مواد متعلقة

غياب الشناوي وكهربا، المستبعدون من الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

عودة أكرم توفيق وطاهر، قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش غدا في الدوري الممتاز

سيراميكا يتعادل سلبيا مع الجونة في الدوري الممتاز

كهربا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري (صور)

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

الدوري المصري، شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا والجونة

لاعبو الجونة وسيراميكا كليوباترا يحملون تيشرتات عليها صورة أحمد رفعت قبل انطلاق المباراة

علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

الأكثر قراءة

احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

جوميز يطلب ضم لاعبين لتدعيم دفاع الزمالك، تعرف عليهما

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة من داخل عقار بالعاصمة الإدارية

عودة شوبير، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

منوعات

المزيد

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نتعهد بحل الأزمات.. رسائل مدبولي في بيان الحكومة أمام مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل (فيديو)

تفسير حلم اندلاع حريق في المنام وعلاقته بمواجهة الصراعات والصعوبات

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية