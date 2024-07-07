شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع البطاطس لـ30 جنيها (فيديو)

اسعار البطاطس، كشف حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، السبب وراء ارتفاع سعر كيلو البطاطس لـ30 جنيها في الأسواق.

فوضى تصدير المنتجات الزراعية

وأوضح “النجيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "طالبنا منذ شهور بضرورة تنظيم الحالة التصديرية للمنتجات الزراعية والخضروات ومتابعة المنتج المطروح في الأسواق لتجنب ارتفاع الأسعار ولكن دون جدوى".

سر ارتفاع أسعار البطاطس

ولفت إلي أن السبب وراء ارتفاع سعر البطاطس بشكل ملحوظ يرجع إلي أن المنتج مخزن في الثلاجات من كبار المنتجين وعدم امتلاك المزارعين أي كميات من المحصول.

متى يظهر محصول البطاطس الجديد؟

وأشار إلي أن محصول البطاطس الجديد لن يظهر أو يدخل الأسواق إلا في شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أن انخفاض كميات البطاطس حاليا وراء ارتفاع الأسعار.