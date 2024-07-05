الجمعة 05 يوليو 2024
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 12 جنيهًا بسوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور، سجل  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024؛ استقرارًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف

السعر

سعر الطماطم5 : 10 جنيهات
سعر البطاطس12 : 17 جنيهًا
سعر البصل4.5 : 8 جنيهات
سعر الفلفل الرومي8 : 12 جنيهًا
سعر الباذنجان بلدي4 : 8 جنيهات
سعر البامية15 : 20جنيهًا
سعر الثوم40 : 60 جنيهًا
سعر خيار بلدي8: 10 جنيهات
سعر الفاصوليا14 : 20 جنيهًا
سعر الليمون بلدي10: 25 جنيهًا
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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور

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