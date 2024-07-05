أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 12 جنيهًا بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور، سجل سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024؛ استقرارًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف السعر سعر الطماطم 5 : 10 جنيهات سعر البطاطس 12 : 17 جنيهًا سعر البصل 4.5 : 8 جنيهات سعر الفلفل الرومي 8 : 12 جنيهًا سعر الباذنجان بلدي 4 : 8 جنيهات سعر البامية 15 : 20جنيهًا سعر الثوم 40 : 60 جنيهًا سعر خيار بلدي 8: 10 جنيهات سعر الفاصوليا 14 : 20 جنيهًا سعر الليمون بلدي 10: 25 جنيهًا