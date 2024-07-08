الدوري المصري، محمد حمدي يعزز تقدم بيراميدز بالهدف الثاني أمام الاتحاد

الدوري المصري، احرز محمد حمدي الهدف الثاني لفريق بيراميدز بمرمي الاتحاد السكندري، بالدقيقة 48 من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم بيراميدز بثنائية نظيفة.

الشوط الأول بمباراة بيراميدز والاتحاد

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 27 بعدما مرر فيستون ماييلي الكرة إلى فخري لاكاي داخل منطقة الجزاء الذي تسلمها وسدد على يسار الحارس المهدي سليمان داخل الشباك.

وفي الدقيقة 30 من المباراة أحرز ماييلي هدف ثاني لبيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسدد إسلام أبو سليمة كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء كادت ان تسكن الشباك ولكن اللاعب محمود مرعي تصدى لها من على خط المرمى.

بيراميدز والاتحاد

دقيقة حداد على أحمد رفعت

الدوري المصري،وحرص فريقا بيراميدز والاتحاد وجماهير المباراة على الوقوف دقيقة حداد علي الراحل احمد رفعت فقيد الكرة المصرية الذي رحل فجر السبت الماضي اثر ازمة قلبية وقراءة الفاتحة علي روحه بصوت عالي ن اللاعبين والجماهير.

بيراميدز والاتحاد يظهران بقميص أحمد رفعت

وظهر فريقا ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري بقميص الراحل أحمد رفعت قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد أمام بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد تشكيلة فريقه لمواجهة بيراميدز

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

المهدي سليمان وسيف تقا وخالد الغندور وأحمد ميسي وكريم الديب ومور سيلفو وشريف رضا وأحمد عيد وإسلام أبو سليمة وفرانك الان ومابولولو.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها اليوم الساعة 5:30 مساء.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

ترتيب الاتحاد السكندري بالدوري



ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

وفاة أحمد رفعت

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، في 9 أبريل، بعد استقرار حالته الطبية، بعد 29 يوما ليبقى تحت الملاحظة في منزله.

وكانت هذه الواقعة بمثابة عودة من الموت لكي يودع الجميع قبل وفاته فجر السبت.