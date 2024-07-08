الاتحاد الليبي لكرة القدم يقدم التعزية في الراحل أحمد رفعت

أحمد رفعت، أرسل الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبد الحكيم الشلماني برقية تعزية إلى نظيره الاتحاد المصري، في وفاة لاعب مودرن سبورت سبورت أحمد رفعت الذي وافته المنية فجر السبت الماضي، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وجاء في مضمون البرقية التي أرسلها الاتحاد الليبي:

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والمنتخب الوطني المصري وأما هذا المصاب الجلل أتقدم إليكم وإلى أسرة اللاعب وكافة منظومة كرة القدم بخالص التعازي والمواساة راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

برقية عزاء الاتحاد الليبي لكرة القدم، فيتو

وفاة أحمد رفعت

وكان رفعت تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، في 9 أبريل، بعد استقرار حالته الطبية، بعد 29 يوما ليبقى تحت الملاحظة في منزله.

وظهر رفعت مؤخرا في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.