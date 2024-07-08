احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

أحمد رفعت، فتح خالد بيومي المحلل الكروي النار على وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت بعد تصريحاته ضد اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق السابق، الذي وافته المنية فجر السبت الماضي.

ورفض خالد بيومي، تلميحات وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، حول أسباب فسخ الوحدة الإماراتي تعاقده مع اللاعب الراحل، أحمد رفعت.

تصريحات وليد دعبس كذب وافتراء

وقال بيومي، اليوم الاثنين، عبر حسابه على "تويتر": "كلمة وشهادة حق للمرحوم أحمد رفعت، كل ما أعلنه رئيس النادي بخصوص فسخ التعاقد لسوء السلوك افتراء وكذب".



وتابع: "نظرا لقربي من أحمد طوال تلك الفترة مع نادي الوحدة الإماراتي، ‏أتمنى من حضرتك احترام الميت، واحترام وجع أسرته عليه.. ‏الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك، ‏وأسألكم الدعاء".

الراحل أحمد رفعت، فيتو

دعبس يثير الجدل

وأثار دعبس الجدل بتصريحاته، التي قال فيها إنه لن يذكر أسباب فسخ تعاقد رفعت مع الوحدة الإماراتي، لأنه يحب اللاعب، منوها إلى أن الأمر ليس لأسباب فنية.

مودرن سبورت يعلن وقف تصريحاته بشأن أحمد رفعت

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات أو مداخلات تليفزيونية من أي مسؤول في النادي حول اللاعب أحمد رفعت، انتظارا لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة.