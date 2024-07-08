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رياضة

رسميًا، إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على مركز شباب إبشان تخليدًا لذكراه

احمد رفعت
احمد رفعت

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرارا  بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، علي مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه تخليدا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

ويأتي ذلك تقديرًا من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضيين الراحلين كأحد أبناء ورموز  الرياضة المصرية المخلصين.

كما أعلنت الوزارة إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة، حيث يُعد مركز شباب إيشان مشهر إشهار دائم عام ١٩٧٦ علي مساحة ۱۲ فدان / ۱۸ قیراط به ملعب نجيل صناعي قانوني وأخر خماسي ومبنى إداري

ويتواصل مجلس إدارة اتحاد الكرة  مع رابطة الأندية ووزارة الرياضة لطرح ومناقشة فكرة إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على النسخة الحالية من الدوري المصري ليكون المسمى "دوري nile.. نسخة أحمد رفعت" كما سيتم التواصل والتنسيق مع الرعاة بشأن هذا الأمر. 

تعديل موعد إقامة المباريات 

فيما قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، إن الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء من أجل تعديل موعد إقامة المباريات بدلا من إقامتها في الرابعة عصرا.

وأضاف أشرف صبحي في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الرياضة بشأن تعديل موعد المباريات، وقمنا بمخاطبة رابطة الأندية بالرد، وكنا حريصين على التدخل من أجل حل الأزمة.

موعد انتخابات اتحاد الكرة

وأردف: عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، سيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة إلى اتحاد الكرة وفقا للوائح، وفي ديسمبر المقبل سيكون هناك مجلس جديد لاتحاد الكرة خلفا للمجلس الحالي.

اتحاد الكرة ينفي خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي

أكدت مصادر رفيعة في الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس الإدارة لا حقيقة لما يتم تداوله بوجود اتفاق بخروج لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباريات مع فرقهم خلال الدوري الممتاز.

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اتحاد الكرة يبحث إطلاق اسم أحمد رفعت على النسخة الحالية من الدوري

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