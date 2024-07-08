بالأسماء، اعتماد 36 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس
اعتمد الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف 36 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، على بند التحسين
اعتماد الخطباء الجدد من وزارة الأوقاف
وذلك على النحو التالي:
م الاسم المديرية
1. د.م / أحمد حلمي عبد الحليم خلف المنيا
2. د.م / علي حمودة جمعة سليمان المنيا
3. د.م/ محمد فؤاد محمد الدهراوي الجيزة
4. د/محمد حسن أبو العز الجيزة
5. د/ محمد عمر سيد حسانين الجيزة
6. د/محمد عيد مطر مسلم الجيزة
7. د/ محمود صبري محمد بهيتة البحيرة
8. د/ وليد حسن توفيق حسن البحيرة
9. د/ خالد عيد علي منصور المنوفية
10. د/ محمد سعيد محمود قبالي المنوفية
11. د/ محمد السيد عوض السيد البحيرة
12. د/ حسين إبراهيم محمد حسين رمضان البحيرة
13. د/ أحمد سعيد إبراهيم عبد العزيز الزيني البحيرة
14. د/ محمد داود رجب محمد الشرقية
15. د/ حسام عبد الواحد عبد السلام عبد الواحد الشرقية
16. د/ أحمد يوسف إبراهيم أحمد السحار الشرقية
17. د/ محمد أحمد عبد الرحمن علي الشرقية
18. د/ عبد الله عامر محمد مطير الشرقية
19. د/ السيد إبراهيم السيد إبراهيم الشرقية
أسماء الخطباء الجدد في وزارة الأوقاف
20. د/ محمد عبد المطلب محمد سيد أحمد جودة البحيرة
21. د/ أحمد يوسف محمد يوسف المدبولي البحيرة
22. د/علي عيسى محمد عيسى البحيرة
23. د/الصافي إبراهيم محمد خضر البحيرة
24. د/ علي صديق عبد العال محمد أسيوط
25. د/ محمد صبحي محمد فودة القاهرة
26. م. مساعد/ مصطفى نبيل عبد الحميد عبد الحليم المنيا
27. م. مساعد/ محمد ممدوح عبد الحسيب أحمد المنيا
28. م. مساعد/ بهاء صبري محمد محمود الأقصر
29. م. مساعد/علاء علي سلطان أحمد الأقصر
30. م. مساعد/ عبد الله عبد العزيز محمد مرسي فرج الشرقية
31. م. مساعد/ بدري حسيني عبد العظيم حنفي الشرقية
32. م. مساعد/ أسامة حسني محمد عبد القادر الشرقية
33. م. مساعد / محمد عبد الرحمن يوسف زيادة المنوفية
34. م. مساعد / أحمد عمر عثمان يوسف المنوفية
35. محمد عبد الرحمن محمد عبد الوهاب المنوفية
36. أكرم حامد سعد أبو العنين العريان البحيرة
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