الإثنين 08 يوليو 2024
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أخبار مصر

بشرى لحملة الماجستير والدكتوراه، إعلان جديد من الأوقاف بشأن صرف بدل التميز العلمي

أئمة وزارة الأوقاف
أئمة وزارة الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي يوليو 2024 م من الحاصلين على (الدكتوراه – الماجستير – الدبلومة نظام السنتين) من الأئمة والإداريين سواء من الجدد أم المتقدمين للتعديل إلى وضع أعلى، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.

 

إعلان هام من وزارة الأوقاف للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي

 وسيكون الاختبار بالنسبة للأئمة والعاملين في الحقل الدعوي في الكتب التالية ( قواعد الفقه الكلية – دراسات في علوم الحديث - دراسات في علوم القرآن - أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين).

 

 

أما بالنسبة للإداريين فسيكون الاختبار في مجال عملهم وتخصصاتهم، ولن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة المؤهل الأعلى.

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