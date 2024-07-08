بشرى لحملة الماجستير والدكتوراه، إعلان جديد من الأوقاف بشأن صرف بدل التميز العلمي
أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي يوليو 2024 م من الحاصلين على (الدكتوراه – الماجستير – الدبلومة نظام السنتين) من الأئمة والإداريين سواء من الجدد أم المتقدمين للتعديل إلى وضع أعلى، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.
إعلان هام من وزارة الأوقاف للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي
وسيكون الاختبار بالنسبة للأئمة والعاملين في الحقل الدعوي في الكتب التالية ( قواعد الفقه الكلية – دراسات في علوم الحديث - دراسات في علوم القرآن - أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين).
أما بالنسبة للإداريين فسيكون الاختبار في مجال عملهم وتخصصاتهم، ولن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة المؤهل الأعلى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.