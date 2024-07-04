الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

حبس تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والحقائب والسيارات بالقاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس 6 أشخاص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والحقائب والسيارات بمدينة نصر وحلوان والزاوية الحمراء، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 تعود البداية عندما تم ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول،  لقيامه بارتكاب واقعة سرقة حقيبة يد بأسلوب "المغافلة" وبداخلهــا (مــبلغ مالى) بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزته المسروقات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان) تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم (مجموعة من مفاتيح السيارات المصطنعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة (5 سيارات) بذات الأسلوب وأقروا بقيامهم ببيع تلك السيارات "لعميل سيئ النية" (عاطل – مقيم بالفيوم) تم ضبطه وعثر بحوزته (5 سيارات، 4 لوحات معدنية) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال استقلالهما دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".

 وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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حلوان مدينة نصر الزاوية الحمراء

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