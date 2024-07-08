انطلاق برنامج اللقاء الأسبوعي للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة المقبلة
تعقد وزارة الأوقاف برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، وذلك عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها، وسيكون لقاء الجمعة القادمة (12 يوليو 2024).
جهود وزارة الأوقاف في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال
وأكدت الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.
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