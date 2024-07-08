الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

احمد رفعت،فيتو
احمد رفعت،فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات أو مداخلات تليفزيونية من أي مسؤول في النادي حول اللاعب أحمد رفعت، انتظارا لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة.

ويتواصل مجلس إدارة اتحاد الكرة  مع رابطة الأندية ووزارة الرياضة لطرح ومناقشة فكرة إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على النسخة الحالية من الدوري المصري ليكون المسمى "دوري nile.. نسخة أحمد رفعت" كما سيتم التواصل والتنسيق مع الرعاة بشأن هذا الأمر. 

تعديل موعد إقامة المباريات 

فيما قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، إن الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء من أجل تعديل موعد إقامة المباريات بدلا من إقامتها في الرابعة عصرا.

وأضاف أشرف صبحي في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الرياضة بشأن تعديل موعد المباريات، وقمنا بمخاطبة رابطة الأندية بالرد، وكنا حريصين على التدخل من أجل حل الأزمة.

موعد انتخابات اتحاد الكرة

وأردف: عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، سيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة إلى اتحاد الكرة وفقا للوائح، وفي ديسمبر المقبل سيكون هناك مجلس جديد لاتحاد الكرة خلفا للمجلس الحالي.

اتحاد الكرة ينفي خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي

أكدت مصادر رفيعة في الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس الإدارة لا حقيقة لما يتم تداوله بوجود اتفاق بخروج لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباريات مع فرقهم خلال الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد رفعت اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم الدوري المصري اللاعب احمد رفعت

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم بايرن ميونخ

اتحاد الكرة يبحث إطلاق اسم أحمد رفعت على النسخة الحالية من الدوري

مع اقتراب انتهاء عقده، تقارير تكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول

حقيقة رفض محمد الشناوي الجلوس احتياطيا لمصطفى شوبير

الدوري المصري، مواعيد مباريات اليوم بالجولة 30 والقنوات الناقلة

جلسة في الإسماعيلي للعفو عن محمد حسن بعد عرض مرضه

تقارير إعلامية: كريستيانو رونالدو هدفه اللعب مع نجله قبل اعتزاله كرة القدم

في مثل هذا اليوم، شوقي غريب يقود إنجازا تاريخيا لمصر مع منتخب الشباب ببرونزية المونديال

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

بالمستندات، التعليم تكذب معلمي الدروس الخصوصية حول تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

قرار رئاسي بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

منوعات

المزيد

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية