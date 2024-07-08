مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات أو مداخلات تليفزيونية من أي مسؤول في النادي حول اللاعب أحمد رفعت، انتظارا لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة.

ويتواصل مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رابطة الأندية ووزارة الرياضة لطرح ومناقشة فكرة إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على النسخة الحالية من الدوري المصري ليكون المسمى "دوري nile.. نسخة أحمد رفعت" كما سيتم التواصل والتنسيق مع الرعاة بشأن هذا الأمر.

تعديل موعد إقامة المباريات

فيما قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، إن الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء من أجل تعديل موعد إقامة المباريات بدلا من إقامتها في الرابعة عصرا.

وأضاف أشرف صبحي في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الرياضة بشأن تعديل موعد المباريات، وقمنا بمخاطبة رابطة الأندية بالرد، وكنا حريصين على التدخل من أجل حل الأزمة.

موعد انتخابات اتحاد الكرة

وأردف: عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، سيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة إلى اتحاد الكرة وفقا للوائح، وفي ديسمبر المقبل سيكون هناك مجلس جديد لاتحاد الكرة خلفا للمجلس الحالي.

اتحاد الكرة ينفي خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي

أكدت مصادر رفيعة في الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس الإدارة لا حقيقة لما يتم تداوله بوجود اتفاق بخروج لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباريات مع فرقهم خلال الدوري الممتاز.