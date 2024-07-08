محافظ الفيوم يوجه بفرص عمل وعلاج علي نفقة الدولة خلال لقائه بالمواطنين

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، ووجه المحافظ بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات، كما وجه بسرعة توفير مياه الشرب النقية لأهالي عزبة رحيل التابعة لقرية سنهور البحرية، وسرعة تطهير المصرف القاطع المتاخم لبحيرة قارون بنطاق قرية السعيدية.

علاج علي نفقة الدولة للمرضي غير القادرين

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة والسكان، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية لشاب مبتور إحدى الساقين والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتركيب طرف صناعي له، إضافة لعرض أحد المرضى على اللجنة الطبية الثلاثية، لتحديد نسبة العجز عنده لبيان إمكانية استمرار صرف معاش والده المتوفى له، مع إجراء القومسيون الطبي اللازم لشاب مصاب بقطع بالحبل الشوكي، لبيان نسبة العجز عنده لبحث إمكانية منحه معاش "تكافل وكرامة"، بجانب توفير العلاج اللازم لسيدة مسنة مصابة بالتهاب فى الأعصاب، بالتنسيق بين مديرية الصحة ومستشفى التأمين الصحى.

تدخلات التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية لبعض الفئات

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب العمل على توفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية، إضافة لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، وكذا بحث موقف استخراج كارت الخدمات المتكاملة، لأحد الشباب يعانى من إلتهاب بالعمود الفقري، بعد عرضه على اللجنة الطبية المختصة.

فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب الخريجين

واستمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية.

مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور وفقا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، والتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية، والعمل علي تسويق منتجاب المستفيدين بالمشروعات.

بحث مشكلات مياه الشرب بقري سنورس

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بسرعة التنسيق مع مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير مياه الشرب النقية لأهالي عزبة رحيل، لحين وضع الحلول الجذرية على أسس فنية وهندسية لزيادة ضغوط مياه الشرب بالعزبة، كما وجهه ـ أيضًا ـ بالتنسيق مع مسئولى مديرية الموارد المائية والري، لسرعة تطهير المصرف القاطع المتاخم لبحيرة قارون بنطاق قرية السعيدية، حفاظًا على نظافة البيئة وصحة المواطنين.

توجيهات لرؤساء المدن والقري لتسهيل إجراءات اكشاك ذوي الهمم

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بتكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق بشى المراكز والقرى، وسرعة فحص طلبات المواطنين الراغبين في فتح أكشاك تبعًا للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها، مع سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لترخيص كشك بقرية الإعلام لشاب من ذوى الهمم يعانى من إعاقة حركية، مشددًا على مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها تخفيفًا للأعباء عن كاهلهم.

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