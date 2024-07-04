محافظ الفيوم في أول يوم للولاية الجديدة: التعليم والصحة على رأس أولوياتي

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في مستهل عمله في الولاية الجديدة للفيوم، إن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من العمل المشترك وتضافر الجهود، مطمئنًا أهل الفيوم أن القادم أفضل، وسيتم افتتاح عدد من المشاريع الصناعية والتنموية والخدمية الكبرى التي قام بإنشائها في الولاية الأولى.

مشروعات صناعية تغير وحة الاقتصاد في المحافظة

وأضاف محافظ الفيوم، أن بداية الافتتاحات ستكون مصنع شركة يازاكي لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، بأول منطقة استثمارية حرة بمنشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، ويوفر أكثر من 3500 فرصة عمل، وافتتاح مجمع صناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، على مساحة 15 ألف فدان، إضافة لتنفيذ مشروع "الملاذ الأمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"، على مساحة 2000 فدان.

التعليم والصحة علي رأس الأولويات

وأوضح محافظ الفيوم، أن ملفي الصحة والتعليم يأتيان على رأس الأولويات، لأنهما يمسان حياة المواطنين بشكل مباشر وقوي، ويوجد تعاون وثيق بين القطاعات الصحية المختلفة على أرض المحافظة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية الملائمة للمواطنين، سواء عن طريق المستشفيات العامة والمركزية، أو مستشفيات جامعة الفيوم، أو التأمين الصحي.

وأشار إلى أن أعمال مستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو قاربت على الانتهاء، والمزمع افتتاحها بداية عام 2025، إضافة للبدء في الأعمال الإنشائية لمستشفى إطسا المركزي، واستمرار الأعمال لافتتاح مستشفى يوسف الصديق، بجانب أعمال الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وأن قطاع التعليم يشهد طفرة في عمليات إنشاء المدارس بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

مشروعات إخلال وتجديد وإنشاءات جديدة للبنية التحتية

وأشار محافظ الفيوم، أنه يجرى العمل على قدم وساق للارتقاء بالبنية التحتية لشبكات المرافق والطرق بشتى أنحاء المحافظة، سواء من خلال الخطة الاستثمارية والعاجلة للمحافظة، أو من خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، أو من خلال القرض الأوروبي الخاص بتنفيذ مشروعات للصرف الصحي فى إطار العمل لتطهير بحيرة قارون وإعادة الحياة البيولوجية وتنمية الثروة السمكية بها، كأحد أهم مصادر الدخل لمواطني الفيوم العاملين بقطاعي السياحة والصيد.

مشروعات تعيد الفيوم الي خريطة السياحة الداخلية والعالمية

وتابع محافظ الفيوم، أن القطاع السياحي من القطاعات ذات الأهمية بالفيوم، لما تتمتع به المحافظة من مقومات متفردة، وما تمتلكه من إرث حضارى وتاريخى كبير يضرب بعمق إلى ما قبل التاريخ على مدار الحقب الزمنية المختلفة، موضحًا أنه يجري العمل على تطوير الساحل الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كيلومترا وبعمق يصل إلى كيلومتر واحد، فضلًا عن الارتقاء بالساحل الشمالي للبحيرة، ومنطقة بحيرات الريان، كما يجري العمل على الارتقاء بالحرف اليدوية والمهن التراثية البيئية، والتى تعد من السمات المتفردة لمحافظة الفيوم..

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