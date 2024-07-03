السيرة الذاتية للدكتور محمد سامي التوني نائب محافظ الفيوم
أدى الدكتور محمد سامي صادق التوني اليمين الدستورية نائبا لمحافظ الفيوم الجديد.. وننشر في السطور التالية أبرز المعلومات عنه:
بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان (٢٠١٤)
مواليد ١٦ أغسطس ١٩٩٢
ماجستير العلاج التحفظي وتجميل الأسنان - كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة
خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP – الدفعة الرابعة
عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني
التدرج الوظيفي:
عضو مكتب وزير الصحة والسكان (٢٠١٦-٢٠١٨)
المتحدث الرسمي للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء (٢٠١٧-٢٠١٨)
المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج ومدير العلاقات العامة والإعلام
( يناير ٢٠١٩ - نوفمبر ٢٠١٩)
معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم
(نوفمبر ٢٠١٩ وحتى حلف اليمين).
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