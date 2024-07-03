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محافظات

السيرة الذاتية للدكتور محمد سامي التوني نائب محافظ الفيوم

الدكتورمحمد سامي
الدكتورمحمد سامي صادق التوني نائب محافظ الفيوم الجديد
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أدى الدكتور محمد سامي صادق التوني اليمين الدستورية نائبا لمحافظ الفيوم الجديد.. وننشر في السطور التالية أبرز المعلومات عنه:

بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان (٢٠١٤)

مواليد ١٦ أغسطس ١٩٩٢

ماجستير العلاج التحفظي وتجميل الأسنان - كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة

خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP – الدفعة الرابعة                            

عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني

التدرج الوظيفي:

عضو مكتب وزير الصحة والسكان   (٢٠١٦-٢٠١٨) 

المتحدث الرسمي للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء (٢٠١٧-٢٠١٨)

المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج ومدير العلاقات العامة والإعلام 
( يناير ٢٠١٩ - نوفمبر ٢٠١٩)
                                    
معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم 
(نوفمبر ٢٠١٩ وحتى حلف اليمين).

 

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البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة البرنامج الرئاسي نائب محافظ الفيوم الجديد محمد سامي صادق التوني

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